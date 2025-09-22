Violencia de género
Igualdad licitará en "unos meses" el contrato de las pulseras antimaltrato e "incorporará mejoras técnicas"
La ministra indica que se renovará en breve la gestión del programa de control telemático de los agresores, después de los fallos denunciados por la Fiscalía
Patricia Martín
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este lunes que su departamento licitará "en unos meses" un nuevo contrato destinado a gestión de las pulseras para maltratadores, después de que la Fiscalía haya destapado fallos en su funcionamiento y en la migración de los datos entre dos empresas adjudicatarias en 2024, lo que provocó absoluciones y sobreseimientos provisionales en varios juicios sobre quebrantamientos de condena.
Redondo ha adelantado que la nueva licitación incorporá "mejoras técnicas" como una plataforma de datos para que la información sobre donde están los agresores esté "en todo momento a disposición" de los juzgados y las fuerzas de seguridad. La ministra ha hecho este anuncio en un videocomunicado en el que asegura que "las pulseras funcionan y el dispositivo Cometa siempre ha funcionado y sigue funcionando correctamente", con el fin de disipar las dudas que han surgido tras la denuncia de la Fiscalía, que están siendo aprovechadas por el PP para arremeter contra el Gobierno.
La ministra ha considerado "mezquino" que los populares "estén utilizando el miedo y amedrentando a las víctimas como ariete contra el Gobierno". Según Redondo, el error que provocó el apagón de datos denunciado por ministerio fiscal "se resolvió hace meses" porque "la tecnología falla y no hay un sistema absolutamente fetén". Pero, según su versión, el Ministerio de Igualdad ha trabajado "con discreción para solucionarlo y en estos momentos el servicio "funciona correctamente".
Los bulos
La ministra ha negado, además, que los dispositivos de geolocalización fueran comprados en Ali Exprés, como ha difundido un sindicato policial, y que los datos los tenga una empresa israelí, dos de los bulos que han surgido en los últimos días.
La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza, dará explicaciones en el Congreso, sobre los fallos en las pulseras, el próximo jueves 25 de septiembre en la Comisión para el seguimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género. Y la ministra comparecerá la semana que viene, pero aún no está decidido el formato, según fuentes de su departamento.
Previamente, este miércoles Redondo deberá responder a varias preguntas del PP en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Además, el principal partido de la oposición, que pide la dimisión de la ministra, someterá este martes a votación una moción consecuencia de interpelación destinada a reprobarla. Y en el Senado, los populares han organizado un debate monográfico en la Comisión General de Comunidades Autónomas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere el joven de 25 años tras la reyerta de este domingo en Cáceres por la que ya hay cinco detenidos
- La familia del joven muerto en la reyerta pide ayuda económica para el funeral y el Ayuntamiento de Cáceres pagará el sepelio
- La ciudad de Extremadura que enamora al nuevo embajador de Irlanda: visita por el recinto amurallado y café en el Botanicc
- Súbete a la comida sobre ruedas, visita un acueducto y baila con Marea, Extremoduro y Mecano: el plan que no te puedes perder en Mérida
- Extremadura concederá préstamos de hasta 600.000 euros a jóvenes agricultores para modernizar el campo
- La revolución del deporte en Cáceres para 2026: hoteles llenos, comercios activos y nuevas instalaciones
- Sobre la bandera palestina en el toro de Osborne de Mérida: 'No es patrimonio cultural y artístico de los pueblos de España
- María José Suárez se queda 'atrapada' en la parte antigua de Cáceres de camino a Atrio