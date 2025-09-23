Consulta la portada correspondiente al día 24 de septiembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Reconstrucción de los hechos que acabaron con la vida de Pirlo en Cáceres: 'Se metió a separarlos, pero un golpe brutal lo mató
- La madre del joven Jonathan Espinoza, 'Pirlo', muerto durante la reyerta de este domingo en Cáceres, viaja a España y luego llevarán sus cenizas a Nicaragua
- Muere el joven de 25 años tras la reyerta de este domingo en Cáceres por la que ya hay cinco detenidos
- La familia del joven muerto en la reyerta pide ayuda económica para el funeral y el Ayuntamiento de Cáceres pagará el sepelio
- La madre de Jonathan llega a Cáceres para velar a su hijo: 'Todos los días le hacía una videollamada a su mamá. El domingo, esa videollamada ya no llegó
- Marta Jordán, alcaldesa del Casar de Cáceres, con ansiedad y en el hospital por el proceso judicial contra una vecina: 'Me amenaza y temo por mi integridad y la de mi familia
- El Perú de Cáceres, un barrio 'de toda la vida' arrastrado por la modernidad
- Paco de Borja, vecino de La Madrila de Cáceres, tras la reyerta en la que falleció Yonatan: 'Vino de Nicaragua buscando vida y encontró la muerte