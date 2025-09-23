Iberdrola avisó a la Generalitat Valenciana de que declaraba su "situación de alerta" el día antes de la dana

En su teoría de la relatividad, Einstein señaló que no había nada que podía ir más rápido que la luz. En el caso de la dana del 29 de octubre, la comunicación entre las empresas encargadas del suministro eléctrico y la Administración autonómica son un reflejo de la velocidad en la que cada organismo fue dando avisos y adoptando decisiones. El devenir de los acontecimientos deja un contraste donde en poco más de 24 horas se pasa de la "situación de alerta" advertida por Iberdrola al 112 de la Generalitat a que sea el Consell quien informe de que Catarroja está "arrasada". Todo antes de que sonase el Es-Alert en los móviles de toda la provincia a las 20:11 horas.

Es la radiografía de la documentación que ha remitido a la comisión de investigación de las Corts, en el que se incluyen comunicaciones, notas e instrucciones mantenidas e intercambiadas entre i-DE (distribuidora de Iberdrola)con el Ministerio para la Transición Ecológica, la Delegación del Gobierno y la Consellería de Industria así como el desglose de actuaciones llevadas a cabo ya desde el día anterior así como en las jornadas posteriores para tratar de restablecer el servicio tras afectar a más de 172.000 personas en su momento más complicado.

La cronología de actuaciones y comunicaciones empieza el día antes de la dana. El 28 de octubre, según consta en el informe aportado por la propia compañía a la investigación parlamentaria, "ante la previsión meteorológica desfavorable" (Aemet había fijado la alerta naranja), Iberdrola "decide declarar la situación de alerta en la provincia de Valencia". Eso conlleva, entre otras acciones, activar "recursos adicionales" y un "contacto con el 112" de Emergencias de la Generalitat para comunicarles esa declaración de alerta. Ese 28 de octubre la Universitat de València cancela sus clases para el día siguiente.

Ese nivel de alerta cambia para la distribuidora del suministro eléctrico durante la tarde del 29-O. "A primera hora de la tarde se empiezan a registrar incidencias de forma masiva, tanto en la red de MAT (Muy Alta Tensión) como en la red de MT (Media Tensión), y se observan también múltiples fallos en la red de transporte", señala el informe de la entidad lo que obliga a declarar la "situación de emergencia, activando al comité de emergencia de forma inmediata". Esa nueva circunstancia se dictaminó a las 16.30 horas, cuatro horas antes del mensaje masivo y media hora antes de que comenzara la reunión del Cecopi.

En ese momento, la compañía encargada de la distribución eléctrica señala que los "fallos" que se están dando en la red de transporte "dejan la alimentación de la provincia de Valencia en un estado muy precario, quedando la mitad sur de la provincia suministrada únicamente por una línea de 132 kV proveniente de Alicante". De esa situación informa Guillermo Raga, director de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. en la Región Este, a un cargo de la Conselleria de Industria que la documentación no desvela a lo que añade que había ya tres subestaciones eléctricas (Catadau, Carlet y Alginet) sin servicio.

"Catarroja arrasado"

Esa conversación de whatsapp también forma parte de la documentación remitida a las Corts y tiene un punto llamativo en su continuación. A las 19:37, el cargo del departamento que en ese momento dirigía Nuria Montes le envía al directivo de Iberdrola un escueto mensaje: "Catarroja arrasado", segundos después añade "Utiel arrasado" a continuación "Requena drama", junto con un "me vas diciendo, por favor" y "las noticias son alarmantes". Ese mensaje se transmite desde un representante del Ejecutivo autonómico más de media hora antes de que los móviles de toda la provincia recibieran el SMS de alerta masiva por la dana.

Así, si hasta ahora era Iberdrola quien daba los avisos a la Generalitat, a las 19:37 horas de la tarde, en ese intercambio de mensajes, es el Ejecutivo autonómico el que hace una radiografía de la dramática situación que se estaba viviendo. Raga contesta: "Se nos están inundando más subestaciones y ya son 80.000 personas sin suministro", y a las 20:08 horas, apenas tres minutos antes de que Emergencias enviase el mensaje Es-Alert a la población, el interlocutor de la Conselleria de Industria afirma: "Estoy muy pendiente de lo que me digas para informar a la consellera y al presidente".

A las 20:26 Raga vuelve a informar al interlocutor de Industria de que "el número de clientes afectados sin suministro suma ya casi 125.000" y finalmente ha de darse la vuelta para regresar a València ante la imposibilidad de circular hacia el sur. El referido informe de Iberdrola a Les Corts incluye, además, un apartado en el que se detallan los problemas que tuvieron los trabajadores de la central nuclear de Cofrentes para acceder o salir de sus puestos de trabajo.

