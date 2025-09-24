Feníe Energía: cuando creces dentro de una red que mueve la energía del país

Cada vez que un consumidor se enfrenta a su factura, se interesa por el autoconsumo o busca instalar un punto de recarga, espera encontrar a alguien de confianza que le asesore con claridad y le proponga una solución adaptada a lo que necesita. Precisamente en esos momentos, el instalador energético cobra un papel fundamental como figura de referencia para el cliente.

No es lo mismo ser cliente de cualquier compañía que serlo de Feníe Energía. Desde el punto de vista del consumidor, formar parte de Feníe Energía es estar en otro nivel: siempre se cuenta con el respaldo de un instalador de confianza y con la garantía de pertenecer a la mejor compañía posible. Mientras que muchos cambian de comercializadora buscando solo el precio, los clientes de Feníe Energía se quedan porque encuentran una combinación única: precio + servicio, algo que no ofrece ninguna otra compañía.

Y si el instalador está siempre al lado del cliente, la pregunta que nos hacemos es: ¿quién está al lado del instalador en su día a día?

La respuesta es también Feníe Energía, la comercializadora a la que pertenecen más de 3.000 empresas instaladoras y que nació hace ya más de 15 años al amparo de la Federación que representa a este colectivo, FENIE.

El instalador energético cobra un papel fundamental como figura de referencia para el cliente. / Shutterstock

El energético es un sector que cambia a gran velocidad. Los propios instaladores se enfrentan a una realidad cada vez más exigente: cambios regulatorios, novedades tecnológicas y una gran carga administrativa. En estos casos, no es lo mismo afrontarlo solo que con el respaldo de una compañía construida por y para estos profesionales. Este es el modelo que representa Feníe Energía, que se define a sí misma como “la compañía de los instaladores”.

Unirse a la empresa no significa perder autonomía, sino ganar apoyo. El instalador sigue tratando directamente con sus clientes, pero con la tranquilidad de saber que detrás tiene una compañía sólida, con un equipo de profesionales a su disposición que le asesora en todo lo que necesita: desde dimensionado de proyectos hasta trámites administrativos.

Con este modelo, los instaladores no solo tienen acceso a formación y herramientas especializadas, sino que pueden centrarse en lo que mejor saben hacer: ofrecer a sus clientes soluciones personalizadas, con garantía, transparencia y el trato cercano que siempre ha definido a este colectivo.

Y todo esto con el aval de una compañía que ya gestiona más de 400.000 contratos en todo el país, que colabora con los principales fabricantes y que ha realizado más de 60.000 estudios de autoconsumo, eficiencia y movilidad eléctrica en los últimos años.

Feníe Energía gestiona más de 400.000 contratos en todo el país / Shutterstock

La energía está en el centro de nuestras vidas y, en este contexto de transición energética en el que estamos inmersos, la figura del instalador es clave. Por eso, Feníe Energía apuesta por ponerle en el centro de todo, con un modelo único en España, en el que los instaladores son accionistas y dueños de la compañía. Ser parte de Feníe Energía no es solo pertenecer a una red, es llegar a un proyecto común donde nadie está solo y eso, en un sector tan cambiante, marca la diferencia.

Porque Feníe Energía no es solo una compañía eléctrica: es una comunidad de instaladores y clientes que comparten valores, confianza y una manera distinta de entender la energía. Aquí, cada cliente sabe que está en otro nivel, y cada instalador tiene la seguridad de formar parte de la mejor compañía posible.