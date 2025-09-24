Ya puedes seguir a El Periódico Extremadura en Google Discover: cómo personalizar tu feed de noticias

Un antes y un después
Google Discover ha incorporado una nueva función que permite seguir directamente a tus medios favoritos.
Google Discover, uno de los servicios más populares de la multinacional estadounidense, ha introducido un cambio que marca un antes y un después en la forma en que millones de usuarios acceden a la información desde sus móviles. La gran novedad es que ahora puedes seguir directamente a El Periódico Extremadura en Google Discover de forma totalmente gratuita.
¿Qué es Google Discover?
Google Discover es la pestaña de la aplicación de Google —integrada en la mayoría de móviles Android y disponible también en iPhone— donde aparecen las noticias más relevantes y personalizadas según tus intereses, búsquedas y ubicación.
Cada día, millones de personas entran en Discover para informarse, mantenerse al día de la actualidad o entretenerse con los contenidos más afines a sus gustos.
Cómo seguir a El Periódico eXTREMADURA en Google Discover
El proceso es sencillo y rápido:
- En Android: desliza hacia la derecha desde la pantalla de inicio para abrir Google Discover. En iPhone: descarga la aplicación de Google desde la App Store y accede a Discover desde ahí.
- Inicia sesión con tu cuenta de Google.
Cuando te aparezca una noticia de El Periódico Extremadura en tu feed, pulsa en el botón "Seguir" que verás en la parte superior derecha.
Desde ese momento, tendrás un espacio dedicado a nuestras publicaciones, siempre actualizado y accesible con un solo gesto.
Un espacio personalizado con las noticias de El Periódico Extremadura
Gracias a esta nueva función, ahora puedes asegurarte de que todas las publicaciones de El Periódico Extremadura aparezcan en tu feed de Discover. Al seguirnos, tendrás acceso inmediato a:
- Las noticias más relevantes de actualidad nacional e internacional.
- Reportajes, entrevistas y análisis exclusivos de nuestros periodistas.
- Opinión, cultura, deportes, entretenimiento y mucho más.
- Vídeos y contenidos de nuestras redes sociales integrados en tu feed.
Todo ello de manera gratuita y sin necesidad de instalar nada más en tu móvil.
¿Por qué deberías configurarlo?
Seguir a El Periódico Extremadura en Google Discover es la mejor manera de no perderte nada:
- Recibirás directamente en tu móvil nuestras últimas noticias y análisis.
- Ahorrarás tiempo al tener toda la información de calidad reunida en un solo lugar.
- Podrás personalizar tu experiencia para que Discover te muestre el contenido que realmente te importa.
Con un solo clic, estarás siempre informado de lo que sucede en el mundo.
Ya puedes seguir a El Periódico Extremadura en Google Discover y acceder gratis a todas nuestras noticias. ¡Dale a ‘seguir’ y no te pierdas nada!
