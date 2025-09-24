Vuelve el 'timo de la multa': suplantan a la DGT para robarte datos personales y bancarios

En apariencia es la página de la Dirección General de Tráfico. Has accedido tras clicar en un enlace que te ha llegado por un mensaje de correo electrónico o de teléfono móvil y en el que te comunican que te han impuesto una multa, que está pendiente de pago y que, para evitar recargo, debes acceder para introducir tus datos. Incluso de no hacerlo te advierten de que te quitarán puntos del permiso de conducir.

Sin embargo, se trata de una estafa alertada por la Agència de Ciberseguretat de Catalunya en la que los delincuentes suplantan la identidad de la Dirección General de Tráfico (DGT) con correos electrónicos y mensajes de texto fraudulentos. Se insta al usuario a clicar a una web clonada de la DGT en la que se piden datos personales y bancarios para hacer un pago con tarjeta de crédito. En algún caso hasta se solicita el pin. Los delincuentes tienen como objetivo robar el dinero y vender los datos en el mercado negro para cometer otros fraudes.

La Agència de Ciberseguretat de Catalunya asegura que estos portales web suplantadores están alojados en direcciones que no se corresponden con la institución. Para detectarlos se aconseja revisarlos, ya que a veces la parte superior derecha aparece una fecha y hora muy desfasadas, que no pertenecen al momento actual.

Otro de los rasgos de identidad más característicos de este tipo de estafas es cuando se pide un pago rápido para evitar la sanción. Por último, para dar credibilidad a la estafa, los ciberdelincuentes simulan una validación mediante un código que debería llegar al teléfono, pero que nunca llega.

"La DGT nunca envía notificaciones sobre pago de multas o sanciones por correo electrónico, mensajes de texto ni llamadas telefónicas, sino que lo hace a través de cartas certificadas o se pueden consultar en su portal digital. Si recibes un mensaje que informa que tienes una multa pendiente de pago, no hagas caso. Borra el mensaje y bloquea el remitente. Si tienes alguna duda, ponte en contacto con la Dirección General de Tráfico", señala la Agència de Ciberseguretat de Catalunya.