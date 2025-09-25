Consulta la portada correspondiente al día 26 de septiembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Jonathan 'cayó fulminado en el suelo' mientras sus amigos de Cáceres y el grupo de Navalmoral continuaban la reyerta 'alrededor' de su cuerpo: este es el atestado policial que desgrana lo ocurrido
- El presunto autor de la muerte de Jonathan en Cáceres dice arrepentirse de lo sucedido y pide perdón a la familia de la víctima
- El adiós más triste a Pirlo en Cáceres: 'Por todas las noches de baile que pasamos juntos. Tus amigos no te olvidan
- Varias personas detenidas en una operación a nivel nacional en pleno centro de Cáceres
- El cura de Cáceres en el desgarrador adiós a Pirlo, muerto tras un golpe en una reyerta: 'No matarás es un mandamiento de Dios
- Autorizada la compra de la compañía extremeña Líder Aliment, con más de 200 supermercados Spar
- Esto dice el auto judicial que instruye el caso por la muerte en la reyerta de Cáceres: 'Supone una maldad gratuita que no tiene ninguna justificación posible
- Tres heridos en un choque frontal con una persona atrapada en la ronda Norte de Cáceres