¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

Diez preguntas para comprobar si estás al día de las noticias más destacadas de la semana

Participa en el test de actualidad de esta semana.

Participa en el test de actualidad de esta semana.

Redacción

La actualidad no se detiene y cada semana deja titulares que marcan la conversación pública. Hemos preparado un cuestionario con diez preguntas para que pongas a prueba tus conocimientos sobre lo que ha pasado en los últimos siete días. Una forma sencilla y divertida de repasar los temas más importantes y descubrir si eres de los que no se pierden nada.

  1. Autorizada la compra de la compañía extremeña Líder Aliment, con más de 200 supermercados Spar
  2. Varias personas detenidas en una operación contra la prostitución en pleno centro de Cáceres
  3. El presunto autor de la muerte de Jonathan en la reyerta de Cáceres dice arrepentirse de lo sucedido y pide perdón a la familia de la víctima
  4. El Complejo Aralia cierra después de medio siglo sirviendo a Cáceres
  5. El delegado del Gobierno en Extremadura confía en que el juicio a Sánchez y Gallardo sea el 'camino' para llegar a la 'verdad
  6. Un nuevo concepto gastronómico llega a Cáceres: 'Desayunos tipo buffet y comida casera para llevar, inspirados en una tradición nacida en Las Vegas
  7. La Policía Nacional investiga la muerte de una joven de 29 años en el incendio de un piso en Badajoz
  8. Un cazador es un ecologista': El nuevo consejero de Gestión Forestal expone su hoja de ruta en la Asamblea

Hace historia siendo la primera persona en bajar el Everest esquiando

El SES confirma un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Mérida: ya suman 18 en Extremadura

Mérida se tiñe de azul por el Día de las Personas Sordas

BCB y San Antonio disputan la final de la Copa de Extremadura en Cáceres

Aldeanueva del Camino calienta motores para celebrar una jornada motera con el foco puesto en la seguridad vial

Kini Carrasco y una carrera en Cáceres que saca sonrisas a los niños hospitalizados

Galería | Kini Carrasco y una carrera en Cáceres que saca sonrisas a los niños hospitalizados

Sánchez aborda los retos globales en la cumbre de líderes progresistas en Londres este viernes

