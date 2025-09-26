Test
¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Diez preguntas para comprobar si estás al día de las noticias más destacadas de la semana
Redacción
La actualidad no se detiene y cada semana deja titulares que marcan la conversación pública. Hemos preparado un cuestionario con diez preguntas para que pongas a prueba tus conocimientos sobre lo que ha pasado en los últimos siete días. Una forma sencilla y divertida de repasar los temas más importantes y descubrir si eres de los que no se pierden nada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Autorizada la compra de la compañía extremeña Líder Aliment, con más de 200 supermercados Spar
- Varias personas detenidas en una operación contra la prostitución en pleno centro de Cáceres
- El presunto autor de la muerte de Jonathan en la reyerta de Cáceres dice arrepentirse de lo sucedido y pide perdón a la familia de la víctima
- El Complejo Aralia cierra después de medio siglo sirviendo a Cáceres
- El delegado del Gobierno en Extremadura confía en que el juicio a Sánchez y Gallardo sea el 'camino' para llegar a la 'verdad
- Un nuevo concepto gastronómico llega a Cáceres: 'Desayunos tipo buffet y comida casera para llevar, inspirados en una tradición nacida en Las Vegas
- La Policía Nacional investiga la muerte de una joven de 29 años en el incendio de un piso en Badajoz
- Un cazador es un ecologista': El nuevo consejero de Gestión Forestal expone su hoja de ruta en la Asamblea