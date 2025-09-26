Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consulta la portada correspondiente al día 27 de septiembre de 2025 / El periódico

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com

Consulta la portada correspondiente al día 27 de septiembre de 2025 / El periódico

  1. Un nuevo concepto gastronómico llega a Cáceres: 'Desayunos tipo buffet y comida casera para llevar, inspirados en una tradición nacida en Las Vegas
  2. Varias personas detenidas en una operación contra la prostitución en pleno centro de Cáceres
  3. El presunto autor de la muerte de Jonathan en la reyerta de Cáceres dice arrepentirse de lo sucedido y pide perdón a la familia de la víctima
  4. El Complejo Aralia cierra después de medio siglo sirviendo a Cáceres
  5. El delegado del Gobierno en Extremadura confía en que el juicio a Sánchez y Gallardo sea el 'camino' para llegar a la 'verdad
  6. Cáceres pierde un complejo con capacidad para 750 personas: 'Veo muy complicado que alguien quiera gestionar Aralia
  7. La Policía Nacional investiga la muerte de una joven de 29 años en el incendio de un piso en Badajoz
  8. Un cazador es un ecologista': El nuevo consejero de Gestión Forestal expone su hoja de ruta en la Asamblea

Reparto de puntos en el derbi entre Espanyol y Girona gracias a los porteros

Consulta la portada correspondiente al día 27 de septiembre de 2025

Muere en un accidente el piloto de una aeronave en Segovia

El Consejo de Seguridad de la ONU rechaza retrasar la reimposición de sanciones contra Irán

El Cáceres, a ganar en Getafe y luego a esperar

La jornada 7 de LaLiga EA Sports, en imágenes

Jennifer Lawrence habla sobre Gaza: "Estoy aterrorizada, lo que está pasando es un genocidio"

Sorteo Bonoloto del viernes 26 de septiembre de 2025

