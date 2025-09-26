Consulta la portada correspondiente al día 27 de septiembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Un nuevo concepto gastronómico llega a Cáceres: 'Desayunos tipo buffet y comida casera para llevar, inspirados en una tradición nacida en Las Vegas
- Varias personas detenidas en una operación contra la prostitución en pleno centro de Cáceres
- El presunto autor de la muerte de Jonathan en la reyerta de Cáceres dice arrepentirse de lo sucedido y pide perdón a la familia de la víctima
- El Complejo Aralia cierra después de medio siglo sirviendo a Cáceres
- El delegado del Gobierno en Extremadura confía en que el juicio a Sánchez y Gallardo sea el 'camino' para llegar a la 'verdad
- Cáceres pierde un complejo con capacidad para 750 personas: 'Veo muy complicado que alguien quiera gestionar Aralia
- La Policía Nacional investiga la muerte de una joven de 29 años en el incendio de un piso en Badajoz
- Un cazador es un ecologista': El nuevo consejero de Gestión Forestal expone su hoja de ruta en la Asamblea