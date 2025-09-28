Consulta la portada correspondiente al día 29 de septiembre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Carles Francino, director y presentador de 'La Ventana’ de la SER: «Extremadura no tiene la presencia que se merecería en los grandes medios»
- Extremadura aspira a convertirse en líder internacional de cultivo leñoso
- Rafa, el niño cacereño de 9 años que va a recorrer 11.000 kilómetros para presentar un autobús que se eleva sobre los atascos
- La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 100.000 euros a las empresas que incorporen inteligencia artificial
- Detenidos dos sospechosos por la muerte de la joven hallada en un piso incendiado en Badajoz
- Arranca la feria de San Miguel con animación en los bares del centro de Cáceres
- Hablan los expertos tras el cierre de Aralia, un complejo con capacidad para 750 personas: 'Veo muy complicado que alguien quiera gestionarlo
- La base militar en la cima de Villuercas de Cáceres: de enclave OTAN a destino para senderistas curiosos
