Apoyo a Palestina
Richard Gere en el X aniversario de Open Arms: "Netanyahu tiene que irse"
El evento se ha celebrado en la Llotja de Mar de Barcelona y ha congregado a numerosos artistas y políticos
Redacción
El actor Richard Gere ha participado este lunes en Barcelona en una cena benéfica por el décimo aniversario de la ONG Open Arms, donde ha mostrado su apoyo a Palestina y ha apostado por que dimita el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu: "Tiene que irse".
Lo ha declarado a los medios antes de participar en la cena, que se ha celebrado en la Llotja de Mar de Barcelona y ha congregado a numerosos artistas y políticos, además del ministro de Cultura, Ernest Urtasun.
"Los españoles deberían estar muy orgullosos de esta organización. Y, de verdad, siéntanse orgullosos como españoles de que un grupo extraordinario de personas esté haciendo la obra de Dios para ayudar a los necesitados", ha dicho Gere sobre la ONG junto a su fundador, Òscar Camps.
- Rafa, el niño cacereño de 9 años que va a recorrer 11.000 kilómetros para presentar un autobús que se eleva sobre los atascos
- Extremadura se cala: cinco localidades extremeñas lideran la clasificación de las más lluviosas de España
- Detenidos dos sospechosos por la muerte de la joven hallada en un piso incendiado en Badajoz
- La Junta de Extremadura concederá ayudas de hasta 100.000 euros a las empresas que incorporen inteligencia artificial
- La base militar en la cima de Villuercas de Cáceres: de enclave OTAN a destino para senderistas curiosos
- El área metropolitana de Cáceres busca aprovecharse de la crisis de vivienda con precios a la baja
- Muere la menor atropellada en Olivenza en el accidente con fuga
- Un herido grave en un accidente de tráfico en Plasencia