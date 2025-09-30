Consulta la portada correspondiente al día 1 de octubre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com

  1. Rafa, el niño cacereño de 9 años que va a recorrer 11.000 kilómetros para presentar un autobús que se eleva sobre los atascos
  2. Extremadura se cala: cinco localidades extremeñas lideran la clasificación de las más lluviosas de España
  3. Uno de los detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso incendiado en Badajoz es trasladado al hospital
  4. Lluvia de críticas en Plasencia por la organización del concierto Sanguijuelas del Guadiana
  5. El área metropolitana de Cáceres busca aprovecharse de la crisis de vivienda con precios a la baja
  6. El juez envía a prisión provisional a uno de los detenidos por la muerte de la joven funcionaria en Badajoz
  7. Una pareja de Plasencia denunciará al SES por 'negligencia' tras pasar su bebé 41 días en la UCI
  8. Uno de los detenidos por la muerte de la joven pacense vivía en el piso de enfrente

