Consulta la portada correspondiente al día 2 de octubre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Trasladan en helicóptero a Cáceres a un anciano herido grave en un accidente en Montánchez
- Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero
- Los seis mejores alumnos de la ESO en Extremadura y sus institutos
- Batidas nocturnas en la avenida de la Hispanidad de Cáceres para localizar los puntos negros y con mala iluminación
- La Estación Arroyo-Malpartida de Cáceres pasa al ataque y crea una nueva plataforma vecinal: 'Ya hemos pedido una reunión con el alcalde
- 32 árboles llegan a Cáceres para aliviar el calor: esta es su ubicación
- Prisión provisional para el segundo detenido por el crimen de la funcionaria de Badajoz
- Tres meses de cortes de tráfico para construir la autovía de Cáceres a Badajoz, que avanza en el enlace con la A-66