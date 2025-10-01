El 65% de las pacientes con cáncer de mama tiene miedo a que la enfermedad reaparezca

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre, la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha lanzado su campaña anual bajo el lema 'Nos lo tomamos a pecho', que pone el foco en lo que realmente significa vivir con la enfermedad -el 65% de las pacientes tiene miedo a la recaída- más allá del diagnóstico y el tratamiento. Protagonizada por pacientes y supervivientes, la iniciativa recoge en pocas palabras lo que muchas mujeres sienten: que su entorno no las entiende o que los médicos minimizan el impacto. "Aterradas frente al diagnóstico de la enfermedad", "frenadas o expulsadas del mundo laboral" o "sin deseo sexual" son algunas de las realidades que han trasladado las pacientes.

El 24% de los diagnósticos de cáncer de mama se produce en mujeres menores de 50 años y, aunque gracias a la investigación la supervivencia media es de un 85%, la AECC considera importante hacer un llamamiento a toda la sociedad, desde la atención sanitaria hasta las instituciones públicas, para poder dar respuesta a las pacientes y supervivientes que conviven con las secuelas de la enfermedad.

El impacto emocional

Durante la presentación del proyecto, que tuvo lugar este miércoles en la sede madrileña de la AECC, pacientes, familiares y profesionales han compartido sus testimonios sobre los principales retos a los que se enfrentan tras el diagnóstico: el impacto emocional, físico, social y laboral durante el tratamiento y tras superar la enfermedad.

La pieza principal de la campaña de este año es un vídeo en el que familiares y entorno de las pacientes con cáncer se dirigen directamente a ellas para decirles que, aunque a veces no sepan cómo acompañarlas en la enfermedad, se toman muy en serio lo que ellas puedan sentir. "Me tomo a pecho la angustia, el estrés y la ansiedad que os acompañan. Perdonad cuando no sabemos qué deciros"; "me tomo a pecho que, a pesar del miedo que pasabas, muchas veces eras tú la que nos animabas a todos" o "me tomo a pecho tu dolor y tu derecho a sentirlo y a compartirlo", son algunos de los testimonios.

La recaída

Las necesidades de las personas con cáncer de mama han ido evolucionando acorde a la evolución de la propia sociedad, dice la AECC. Según datos del Estudio del Observatorio del Cáncer de la Asociación, en la fase de supervivencia, casi el 65% tienen miedo con frecuencia a que el cáncer reaparezca, el 57% dice estar preocupadas por su aspecto físico debido al cáncer y sus tratamientos y el 36% dice tener mala calidad de vida.

En cuanto a su salud sexual, el 46% de las supervivientes declara sentirse molesta por ser incapaces de mantener relaciones sexuales con la frecuencia deseada y el 55% continúa evitando la actividad sexual debido al impacto emocional, también por los efectos secundarios de los tratamientos, como la sequedad vaginal, el dolor durante las relaciones o los cambios hormonales.

Además, 1 de cada 4 mujeres tiene o tuvo problemas económicos durante el proceso de la enfermedad, un aspecto que se agrava en las mujeres más jóvenes. En general, se sienten presionadas por los mensajes de autoexigencia de la sociedad, confiesan. Aunque en ocasiones, se sienten fortalecidas porque el cáncer les hace replantearse prioridades y, en muchos casos, descubrir una versión mejorada de sí mismas, declaran.

36.000 diagnósticos

Durante el año 2024 casi 36.000 personas fueron diagnosticadas en España con un cáncer de mama, un 1% son hombres. La Asociación Española contra el Cáncer atendió, en el mismo periodo, a un total de 23.357 personas afectadas, de las cuales 20.080 eran pacientes y 3.285, familiares o personas cercanas. De las pacientes, el 64% estaba en tratamiento activo cuando recibió el apoyo de la entidad.

Este miércoles, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha avanzado que pedirá a las comunidades autónomas, dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), sus datos sobre prevención en cáncer de mama, cérvix y colon, tras hacerse públicos los retrasos en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía. "En función de los datos que den emprenderemos algunas acciones u otras", ha señalado la ministra.