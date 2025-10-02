Consulta la portada correspondiente al día 3 de octubre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Batidas nocturnas en la avenida de la Hispanidad de Cáceres para localizar los puntos negros y con mala iluminación
- Los seis mejores alumnos de la ESO en Extremadura y sus institutos
- Cinco restaurantes en los que debes comer (si aún no lo has hecho) este otoño en Cáceres
- Tres meses de cortes de tráfico para construir la autovía de Cáceres a Badajoz, que avanza en el enlace con la A-66
- Denuncia contra el proceso de estabilización en la Junta de Extremadura: trabajadoras sociales y terapeutas ocupacionales dicen que se está estabilizando a personas que ya han obtenido plaza fija
- El Dallas lleva su cocina casera y guisos con fundamento a los juzgados de Cáceres
- Toallas del SES en un hotel de Marruecos, la sorpresa de un influencer: 'Del Área de Salud de Navalmoral de la Mata, en Extremadura. O sea yo me quedo muerto
- Dos eventos simultáneos dinamizan Cáceres este fin de semana