Un estadounidense alucina al llegar a España y ver esto: "Vosotros estáis acostumbrados"

El usuario 'spainwithnick' se ha enamorado del país hasta el punto de que sus vídeos son una declaración de amor constante a la tradición y cultura española. Este estadounidense, que lleva tres años residiendo en España, ha compartido en TikTok su admiración por un aspecto de la vida cotidiana española que considera excepcional, pero que muchos españoles podrían dar por sentado.

Castillos medievales

"Otra cosa que me encanta de la vida aquí en España y a la que todavía no me he acostumbrado es algo que yo creo que muchos de vosotros dais por hecho. Esta mañana he ido a por un café en el centro de la ciudad y mirad con lo que me he topado: es una muralla de un castillo medieval aquí en pleno corazón de la ciudad. Aún sigue en pie", señala. "¿Esto os flipa tanto como a mí?", pregunta antes de decir: "Es alucinante. Llevo tres años aquí en España y nunca me voy a cansar".

Además, en los comentarios de su video, menciona cómo es común en España conducir por la autopista y señalar los castillos que se divisan en las colinas. Este gesto cotidiano resalta la conexión de los españoles con su patrimonio histórico y cómo lo integran en su vida diaria.

Acostumbrados

La reacción del público español ante este video ha sido muy positiva. Muchos usuarios han comentado sobre la importancia de valorar y conservar el patrimonio histórico, recordando que incluso en pequeños pueblos se pueden encontrar iglesias del siglo XVI o murallas romanas de más de 2000 años. "Tienes toda la razón, muchos no apreciamos la suerte que tenemos por la historia que nos rodea. Estamos rodeados de arquitectura, historia, arte que vemos a diario y pasamos por su lado sin percatarnos", asegura un usuario.