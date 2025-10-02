Los fallos en el cribado del cáncer de mama en Andalucía obligan a revisar más de 2.000 casos: "Nadie me notificó el resultado de la prueba"

Lola C. es una de las víctimas a las que le falló el programa de detección precoz del cáncer de mama del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Esta sevillana de 43 años fue diagnosticada de esta enfermedad en diciembre de 2023, pero "todavía está esperando" a que le llamen del SAS tras hacerse una primera mamografía. Si no hubiera sido porque concertó una consulta con su médico de cabecera y este decidió revisar su prueba, ella nunca hubiera sabido a los dos meses de hacerse el examen que tenía un cáncer y que, por lo tanto, debía someterse a una extirpación de la mama y a un tratamiento de quimioterapia y radioterapia. "Nadie me notificó el resultado de la prueba, tuve que espabilarme por mi cuenta para saber el resultado", explica en una conversación con este periódico.

A principio de semana, La Ser adelantaba los primeros fallos y retrasos que se estaban produciendo en el programa de cribado que gestiona la Consejería de Salud y que, como consecuencia, estaba dejando a mujeres -como fue el caso de Lola- fuera del sistema. Las afectadas son aquellas que presentaban en dicha prueba resultados "dudosos" y "no concluyentes". Este lunes, desde la Consejería definían la situación como un escenario "puntual" que había afectado a "dos o tres casos". No obstante, durante las últimas horas se han dado a conocer más testimonios de mujeres afectadas que han incrementado las dudas sobre el sistema.

Fuentes de Salud aseguran a este medio que se va a revisar el sistema de forma integral y se van a reexaminar uno a uno todos los casos que estén en duda. En total, se estima que serán unos 2.000. Asimismo, la consejera, Rocío Hernández, también ha pedido a las mujeres afectadas y a aquellas que no hayan tenido ninguna respuesta por parte del programa de detección precoz que "notifiquen" sus casos para poder ser atendidas en un "circuito preferente" que va a crear el SAS. Finalmente, Hernández ha pedido la colaboración de las asociaciones que están en contacto directo con mujeres afectadas para que contribuyan en su localización.

La ministra de Sanidad, Mónica García, pedirá a las CCAA dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) sus datos sobre prevención en cáncer de mama, cervix y colon, tras hacerse público este caso en Andalucía. "En función de los datos que den emprenderemos algunas acciones u otras", ha señalado la ministra.

Entidades como la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) y la Asociación Española Contra el Cáncer han mostrado su "preocupación" ante este escenario. Desde Amama sostienen que los fallos y retrasos "no son nada nuevo". "Nosotras éramos plenamente conscientes de que esto estaba sucediendo y la consejera también lo sabía", aseguran desde la asociación, que estos días han recibido "más de 100" correos y llamadas de mujeres angustiadas por su situación.

"Nunca me avisaron del SAS"

En octubre de 2023, Lola C. decidió acudir a su centro de salud en Sevilla tras encontrarse unos bultos en el pecho que le preocupaban. Ella misma pidió en la Atención Primaria que se le sometiera a una mamografía en el programa de detección precoz para salir de dudas y así lo hizo. "Paralelamente, me había hecho una analítica porque no me encontraba bien y como no obtuve respuesta del cribado en un mes pedí cita con mi médico de cabecera para ver la analítica", recuerda Lola. "Fue mi médico quien durante la consulta me dijo: por cierto, voy a mirar el resultado de la prueba del cáncer de mama", añade. En ese momento, el facultativo vio una notificación del radiólogo que pedía "de forma urgente" la ampliación de las pruebas tras detectar resultados dudosos. "El doctor me dijo que me fuera esa misma mañana al Virgen del Rocío y no saliera de ahí hasta tener una cita con un oncólogo. Por suerte, yo me enteré relativamente rápido, pero nunca me avisaron del SAS y nadie me notificó esa prueba urgente", rememora.

En aquel momento, Lola tenía 41 años y dos hijos, uno de cuatro y otro de seis años. Fue diagnosticada de cáncer de mama con metástasis en el ganglio, por lo que tuvo que someterse a una extirpación de mama, a un tratamiento de quimioterapia y a otro de radioterapia. "Me tuve que operar por la privada porque cuando me dieron el diagnóstico un 16 de enero en el Virgen del Rocío, el propio radiólogo me dijo que había una lista de espera de tres meses para intervenirme, era una agonía", sostiene.

Dos años sin noticias

Aunque se desconoce cuántas mujeres han pasado por lo mismo que Lola, la secretaria de la asociación Amama, María José Rodríguez, cuenta a este periódico que estos días son muchas -más de 100-, las mujeres que se han puesto en contacto con la asociación denunciando su situación. "Una de las afectadas, que no es socia de la asociación, ha llamado recientemente para contarnos que se hizo una mamografía el 31 de marzo de 2023 en el cribado del SAS y a los dos años, el pasado 10 de abril, recibió una carta en la que se solicitaba una ampliación del estudio", relata la secretaria.

Me tuve que operar por la privada porque cuando me dieron el diagnóstico el propio radiólogo me dijo que había una lista de espera de tres meses Lola C. — Paciente de cáncer de mama y afectada por los retrasos del sistema de detección precoz

Esta mujer afectada por los retrasos se hizo finalmente una ecografía, le detectaron cáncer de mama y tuvo que ser operada el pasado 30 de mayo. "A lo mejor, si no hubieran tardado dos años en darle una respuesta, podría haber mantenido su pecho y se habría ahorrado la quimioterapia", reflexiona Rodríguez.

Los retrasos más allá del cribado

Tanto las pacientes a las que ha tenido acceso esta cabecera como la asociación Amama aseguran que "este problema está presente desde hace años" y que "más allá del proceso de cribado precoz son muchos los retrasos que se sufren durante el proceso": en el diagnóstico, en la intervención quirúrgica, en las sesiones de quimio y radio y, sobre todo, en las revisiones. "Cuando superas un cáncer vives con la incertidumbre de recaer. Las revisiones son cruciales", cuanta la secretaria de Amama, que también fue paciente oncológica.

"En mi caso, la revisión de los seis meses se ha retrasado seis meses, por lo que llevo un año esperando y yo hice el tratamiento el año pasado", denuncia Lola, que ya tuvo que lidiar con los retrasos durante la quimioterapia y la radioterapia.

Esta paciente habla de una "gran bola de nieve" en el sistema e insiste en que los retrasos en el cribado son solo la punta del iceberg.