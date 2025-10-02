Este es el nuevo suplemento en la cuenta al pedir bebidas azucaradas en los restaurantes: "La primera vez que lo veo"

Nueva polémica en la hostelería. Gracias a las redes sociales, todo el mundo puede enterarse al momento de los nuevos cobros que se están implementando en los diversos restaurants del país. Cualquier práctica comercial inusual queda expuesta al escrutinio público en cuestión de minutos. Ha sido el caso de un establecimiento catalán, del que un cliente ha compartido el ticket con el precio total a pagar destacando un suplemento por bebidas azucaradas.

Nuevo suplemento

Este hecho ha sido expuesto por la popular cuenta 'SoyCamarero', especializada en difundir anécdotas e injusticias del mundo de la hostelería." La primera vez que veo un suplemento por (bebida con azúcar)", afirma la persona detrás de este perfil, que adjunta una imagen compartida originalmente por el usuario 'grouchomars' en X. La fotografía muestra un ticket de caja en el que, junto a dos cruasanes, un café con leche y un batido, aparecía un concepto adicional de 20 céntimos (específicamente por el contenido de azúcar del batido).

A pesar de la enorme polémica que ha generado, con cientos de comentarios criticandolo, parece ser que este cargo tiene su origen en una política de salud pública. Desde hace años, Cataluña aplica el Impuesto sobre las Bebidas Azucaradas Envasadas (IBEE), una tasa diseñada para desincentivar su consumo y combatir problemas como la obesidad. Sin embargo, en esta situación se produce un cambio. Normalmente, este impuesto se integra discretamente en el precio final del producto, de manera que el consumidor paga más sin ser consciente del desglose fiscal. La novedad y la fuente de la polémica radican en la decisión de este establecimiento de hacerlo visible, desglosándolo en el ticket.

Más de tres euros por un café

Por otro lado, muchas personas también se quejan del precio de los otros productos: 5 euros por dos cruasanes, 3,50 euros por un cacaolat y 3 euros por un café con leche. Comentarios como "espero que los crusanes estuvieran buenos", "se van a cargar la hostelería" o "Un café con leche tres euros... Ya no se va a poder pegar uno ni un capricho", denotan la negatividad alrededor de la subida progresiva de precios en los últimos años.

Coste por servicio

Recientemente, también se generó polémica por un cobro adicional por servicio en un bar de Ibiza. Dos mujeres se quedaron 'en shock' en al recibir la cuenta, ya que el importe era más alto de lo esperado. Al revisar el ticket, descubrieron que les habían cobrado 26, 20 euros en concepto de “servicio”, una práctica ilegal en España, ya que las empresas no pueden aplicar estos cargos ni por cubierto. El cargo aparecía como “Service charge” en el ticket.

Las clientas creen que este tipo de estrategia aprovecha el hecho de que, en un restaurante caro o frecuentado por clientes extranjeros (que quizá están acostumbrados a este tipo de recargos), no se revisa la cuenta con detenimiento. Molestas por la situación, decidieron no dejar propina, ya que consideraron que “ya les habían cobrado de sobra”, y están preparando una reclamación ante las autoridades de consumo.