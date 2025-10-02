Rafael, tras ganar más de 3.000 euros al mes de camarero en Alemania: "Cobro más que mis compañeros españoles médicos"

España ocupa aproximadamente la decimoquinta posición en el ranking de salarios medios por hora en Europa, situándose por debajo de la media de la Unión Europea. Y es que, la diferencia salarial entre España y países como Alemania, puede llegar a ser abismal dependiendo de la profesión.

Recientemente, se ha viralizado el caso de Rafael, un joven que ha estado un año trabajando en el país alemán mientras le convalidaban el título de médico y ha explicado cómo ha ganado más dinero que sus compañeros médicos españoles.

Las horas extras

El secreto, según relata este médico a través de su cuenta de TikTok, reside en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, habla sobre el estricto cumplimiento de la legislación laboral en el sector hostelero germano: "Aquí lo de trabajar horas extra y que no te lo paguen es la excepción y no la norma como en España. Aquí, minuto que trabajas minuto que te pagan. Hay sitios en los que no, pero es la norma". En España, la situación es completamente distinta. La prolongación de jornadas sin una compensación transparente es pan de cada día en muchas empresas.

Sistema de propinas

En segundo lugar, explica que el sistema de propinas es lo que realmente incrementa esa diferencia salarial, al menos en el mundo de la hostelería. Rafael señala que hay una cultura de propinas muy parecida a la que hay en EEUU (donde en muchos establecimientos la propina viene incluida en la cuenta final). "El camarero paga un porcentaje de la cuenta al mánager, de modo que si nadie le da propina pierde dinero, pero como hay cultura de propina al final siempre sales ganando y mucho", afirma. Es decir, los clientes que acuden a los restaurantes están acostumbrados a dejar propina, incluso en grandes cantidades.

"¿Cuánto se gana de propina? Depende muchísimo del negocio y del restaurante, pero si va bien, hay gente y es relativamente grande, lo estándar es entre 50 y 150 euros de propina por turno de noche", desvela. El mes que más dinero ganó fueron 3.200 euros netos y el que menos 2.200 euros.

Necesario hablar fluido inglés

Por otro lado, asegura que un elemento clave para acceder a estos empleos y maximizar los beneficios radica en el dominio de idiomas. "Lo ideal es hablar un poquito de alemán, yo vine aquí habiendo estudiado cinco o seis meses de alemán y fue suficiente. Hay que hablar fluido en inglés si no hablas perfecto alemán. Y si hablas otro idioma siempre suma puntos".

Rafael afirma que "por fin" ha sido "independiente económicamente sin tener que depender de becas del Estado, he podido comprarme todo lo que me ha dado la gana". El joven celebra los ingresos que ha obtenido sin tener que estar 24 horas de guardia sin dormir, sin atender enfermos... Sin que la gente me grite en las urgencias y me exijan cosas que no puedo hacer o me amenacen de muerte, tener que trabajar 24 horas seguidas sin que estas me coticen para mi seguridad social pero sobre la que sí pago impuestos". Aun así, cree que "Es momento de pasar página y de continuar mi carrera profesional como médico".