Consulta la portada correspondiente al día 4 de octubre de 2025

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Batidas nocturnas en la avenida de la Hispanidad de Cáceres para localizar los puntos negros y con mala iluminación
- Denuncia contra el proceso de estabilización en la Junta de Extremadura: trabajadoras sociales y terapeutas ocupacionales dicen que se está estabilizando a personas que ya han obtenido plaza fija
- Tres meses de cortes de tráfico para construir la autovía de Cáceres a Badajoz, que avanza en el enlace con la A-66
- Los exámenes de las oposiciones de funcionarios y laborales de la Junta de Extremadura se celebrarán en el primer semestre de 2026
- El Dallas lleva su cocina casera y guisos con fundamento a los juzgados de Cáceres
- ¿Qué son los 'cogoteros'? Así son las bandas criminales que aterrorizan a Cáceres
- El Estatuto de Autonomía de Extremadura ya permite una legislatura de cuatro años si se adelantan las elecciones
- El capitán del Ejército del Aire José Arroyo Garrón recibe la medalla ‘DANA 2024’