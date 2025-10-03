El economista Gonzalo Bernardos advierte de la última trampa de los especuladores: "Tú realmente no compras una habitación, sino una parte del piso"

El sector inmobiliario genera cada vez más incertidumbre para las personas que solo tratan de buscar un hogar. No solo se tienen que preocupar del auge en los precios de compra y alquiler, sino que además, deben estar atentos a la "publicidad engañosa" que realizan muchas personas que se dedican a vender viviendas. Así ha definido el economista español Gonzalo Bernardos una de las últimas prácticas que están llevando a cabo los especuladores.

Según el experto, cada vez es más común ver en portales inmobiliarios oferta de habitaciones sueltas en pisos para vender, no para alquilar. "Tú realmente no compras una habitación, sino una parte del piso. Sea un 20 %, un 30 %, pero no es una habitación", advirtió durante su intervención en el programa Más Vale Tarde, de laSexta. En tono irónico añadió: "Y luego entiéndete con tus compañeros".

Anuncios "trampa"

Para él, estos anuncios encubren lo que él denomina “anuncios trampa”. Explicó que, en realidad, “donde hay 3 habitaciones, saco 4 a la venta, incluyendo el comedor”. En su ejemplo: si el piso cuesta 200.000 euros, ponen un precio de 80.000 euros por cada “habitación”, con lo que se pretende que parezca más asequible para los compradores.

Bernardos señaló que este modelo tiene varios inconvenientes para quienes decidan adquirir así: “les será muy difícil de vender, porque yo no creo que haya mucha gente dispuesta a comprar un espacio con desconocidos”. Además, comentó que “al final la supuesta habitación sale carísima”.

Cuando los presentadores del programa preguntaron quién resultaba beneficiado con este tipo de operaciones, Bernardos respondió que “esto se dirige más a quienes especulan en el mercado inmobiliario”. A modo de ilustración, dijo: "Yo compro a 80.000 y alquilo mensualmente la habitación a 700 euros". Finalmente, comparó la rentabilidad de estas operaciones con la de una vivienda convencional, señalando que esta práctica puede parecer "un chollo en comparación a una vivienda tradicional, que tiene una rentabilidad neta del 4% o el 5%".