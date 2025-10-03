El trabajo de los perros de alerta médica: así avisan a sus dueños de los ataques epilépticos

Para muchos, son animales que los seres humanos no merecen. Los perros, más allá de ser mascotas de compañía y de integrarse en las familias, son imprescindibles, en muchas ocasiones, para salvar vidas. Este 4 de octubre, Día Mundial de los Animales, Nestlé Purina España y CANEM anuncian una alianza estratégica destinada visibilizar la formación de perros de alerta médica, capaces de anticipar crisis derivadas de patologías como la diabetes tipo 1 o la epilepsia.

Tres meses de adiestramiento

En los meses de junio y julio se han graduado trece nuevos perros de alerta médica, que ya conviven con familias en País Vasco, Asturias, Aragón, Andalucía, Cataluña, Valencia y Castilla y León. Entre ellos se encuentran siete Jack Russell Terrier, dos Border Collie, un Schnauzer Mini y tres Labrador Retriever. Diez están especializados en la detección de crisis epilépticas, mientras que tres actúan como perros de alerta para diabetes tipo 1.

Todos ellos han sido seleccionados desde cachorros por su sensibilidad y capacidad de vínculo. Tras un riguroso proceso de tres meses en el centro de Zaragoza, están preparados para detectar cambios químicos en el organismo como el que ocurre antes de una subida o bajada de glucosa, o antes de una crisis de epilepsia. Al detectarlo, son capaces de avisar a su dueño mediante señales claras como un ladrido o un toque con la pata.

Miles de personas afectadas

En España, cerca de 170.000 personas conviven con diabetes tipo 1, una enfermedad que cada año suma unos 6.000 nuevos diagnósticos, principalmente en niños y adolescentes. Por su parte, la epilepsia afecta a entre 400.000 y 500.000 personas, con entre 12.400 y 22.000 nuevos casos anuales, muchos de ellos también en la infancia. Estas dos enfermedades, que tienen un fuerte impacto en los más jóvenes, encuentran aquí un punto en común: mejorar la calidad de vida de miles de familias que las enfrentan cada día gracias a los perros.

Sònia Sáez, veterinaria y responsable de Comunicación en Purina España, explica que esta inciativa "muestra cómo los animales pueden dar respuesta a necesidades reales y urgentes a nivel social. Estamos convencidos de que los perros de alerta médica pueden aportar tranquilidad y apoyo a miles de familias que conviven con estas enfermedades".