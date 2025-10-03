Vuelve el verano este fin de semana: hasta 35 grados en estas zonas de España

Lluvias en el norte y calor en el sur. Las dos Españas vuelven a convivir este fin de semana. Por un lado, las temperaturas aumentan de nuevo, incluso más de 8º por encima de lo normal, generando un clima más bien veraniego. Por otro lado, llegan precipitaciones al tercio norte peninsular y de forma más aislada en algunos puntos del Mediterráneo y norte de Canarias.

Las comunidades en las que lloverá

Mario Picazo, meteorólogo de eltiempo.es, ha desvelado cuáles son las comunidades que van a sufrir estos cambios climáticos. "El sábado, un frente atlántico debilitado asociado a la borrasca Amy alcanzará Galicia a partir del mediodía, dejando lluvias que se extenderán durante la tarde hacia Asturias, Cantabria y, ya al final del día, al País Vasco, Navarra y Pirineos", explica. El domingo, los restos del frente dejarán lluvias dispersas en la cordillera Cantábrica, el alto Ebro y los Pirineos.

Asimismo, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares también serán testigos de las lluvias y de, incluso, alguna tormenta puntual.

Mario Picazo / eltiempo.es

Veroño: las zonas que sufrirán las altas temperaturas

Las temperaturas variarán entre 22ºC y 26ºC en gran parte del interior peninsular, mientras que en el norte las máximas se quedarán algo más bajas, alrededor de los 18ºC a 21ºC. "En el sur, si vamos a ver varias capitales superando los 30ºC y puntualmente acercándose a los 35ºC en algunas poblaciones del valle del Guadalquivir", asegura el experto.

El domingo, eso sí, habrá un ligero descenso sobre todo en el norte y este peninsular. Por su parte, en el sur y el centro se mantendrán más suaves, con registros que oscilarán entre 25ºC y 32ºC. "Los valores más altos de nuevo los vamos a encontrar en el suroeste en capitales como Sevilla, Córdoba y Badajoz", afirma Picazo.