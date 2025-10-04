Consulta la portada correspondiente al día 5 de octubre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Los exámenes de las oposiciones de funcionarios y laborales de la Junta de Extremadura se celebrarán en el primer semestre de 2026
- El cacereño Emilio de Justo conquista su quinta Puerta Grande en Las Ventas tras una peligrosa cogida
- ¿Qué son los 'cogoteros'? Así son las bandas criminales que aterrorizan a Cáceres
- Muere un hombre de 30 años tras quedar atrapado en una máquina agrícola en Torresfresneda
- Muere Guillermo Fernández Vara: adiós al político que dedicó treinta años a Extremadura
- La tapería de Cáceres en la que puedes comerte unos callos contemplando obras de arte
- Cortina corrida, placa descubierta… y primer paciente atendido
- Guardiola sitúa a Extremadura en la punta de lanza de la 'cuarta revolución industrial' tras dos años de mandato