Centenares de coches siguen junto al barranco del Poyo 11 meses después de la dana

Once meses después de la dana más de un centenar de vehículos siguen abandonados junto al barranco del Poyo, a la altura de Riba-roja de Túria. Son puros amasijos de los que nadie se hace cargo. La Generalitat señala a la Confederación Hidrográfica del Júcar, a la que responsabiliza por la no retirada. El organismo de cuenca, mientras, asegura que en su día ya procedió a gestionar todos los restos de la riada en la rambla maldita que tanta destrucción causó. Lo cierto es que los coches continúan esparcidos por unos terrenos que según la CHJ son aledaños al cauce, pero realmente no se encuentra dentro del dominio público hidráulico. Por tanto, reitera, no son de su competencia.

El asunto está en manos de la Fiscalía Provincial de Valencia, desde el pasado mes de julio, tras la denuncia de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio. En los informes que la Secretaria Autonómica de Medio Ambiente y Territorio aportó en su denuncia se hacía mención a un total de 301 turismos acumulados en diversos puntos. De ellos, 217 en parcelas del término municipal de Riba-roja de Túria y las inmediaciones del Poyo. Otros 84 se ubican en Quart de Poblet, dentro del cauce o muy cerca.

La investigación penal seguía su curso hasta que el president Carlos Mazón en el discurso del Debate General volvió a colocar el foco sobre el asunto. En el turno de réplica al diputado José María Llanos (Vox), recriminó al Ministerio para la Transición Ecológica y la CHJ que entre 700 y 800 coches permanecieran aún en el barranco con el consiguiente problema ambiental por los vertidos.

Vehículos abandonados en la cuenca del Poyo. / Eduardo Ripoll

La CHJ, en el escrito de respuesta remitido a la Fiscalía en agosto, señala las actuaciones llevadas a cabo para retirar arrastres vegetales, árboles, sedimentos, infraestructuras inservibles y otros elementos. Incide además en que en el capítulo de los vehículos "los trabajos han sido acometidos por varios organismos, entes y administraciones (bomberos, ejército, UME, ayuntamientos…) siendo la CHJ uno más de entre dichos entes". En cuanto a su propia gestión remarca que cumplió con el procedimiento estipulado por el decreto posdana, con el traslado de los coches a un depósito temporal "que no se corresponde con ninguno de los puntos de acumulación denunciados a la Fiscalía".

El organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica cifra en 68 los vehículos recuperados en el Poyo. Y especifica: "Se han detectado 15 con matrícula o número de bastidor, de los cuales el Consorcio de Compensación de Seguros ha peritado 8, encontrándose pendientes de peritar". "Además, se han encontrado 38 sin matrícula ni número de bastidor", relata explicando también los trámites llevados a cabo tanto con el consorcio como con la Dirección General de Tráfico, así como los efectuados por parte de Tragsa.

Vehículos desaparecidos

Insiste en su escrito a la Fiscalía la CHJ que realizó consultas reiteradas con el Consorcio de Compensación de Seguros y con la DGT sobre la titularidad de los vehículos, cuestiones que detalla de forma exhaustiva. "Una vez remitida la información por parte de la DGT la empresa adjudicataria del contrato correspondiente de las obras de emergencia contacta con un CAT para su traslado al mismo", remarca en el documento. E incide: "En muchas ocasiones se ha observado la desaparición de los vehículos depositados previamente en los puntos de depósito temporal, desconociéndose el autor o autores causantes de dicha desaparición".