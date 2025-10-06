Consulta la portada correspondiente al día 7 de octubre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
- Familiares, amigos y autoridades se concentran en el tanatorio Puente Real de Badajoz para despedir a Fernández Vara
- El fallecido en un accidente de tráfico en Valverde de Mérida es Paco del bar Pizarro
- Fotogalería | Compañeros y allegados despiden a Fernández Vara
- De Ana Belén a Sabina: una pléyade de autores, periodistas y artistas arroparán en Cáceres, Badajoz y Trujillo la VI Bienal Vargas Llosa
- La Procesión Magna de 49 imágenes en Cáceres en la que la Virgen de la Montaña plantó al obispo Llopis
- El dinero de Europa que transformará a Mérida en una ciudad que respira historia y futuro
- Sucesor de Fernando Pizarro en Plasencia: ¿será David Dóniga su delfín?