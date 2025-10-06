Un influencer, indignado tras comer en el restaurante del Bernabéu: "Esto es una mierda, no puedes hacer esto"
Su experiencia se tuerce cuando ve la cuenta que le trae el camarero y asegura que "esto es muy feo y a la gente le va a sentar muy mal"
Uno de los influencers más conocidos en ámbito de los contenidos gastronómicos ha visitado el nuevo restaurante que han abierto dentro del Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid. Pablo Cabezali, conocido como Cenando con Pablo, ha ido a comer a Arzabal, un local desde el que se puede ver el campo de fútbol.
El creador de contenido ha degustado un menú variado: un arroz, un guiso de patatas a la importancia, un biquini con queso comté y cecina, salpicón, unas croquetas de jamón, salmorejo, medio tartar de bonito y en los postres una torrija y una tarta de queso San Simón. Algunos le han gustado más que otros. Sobre las croquetas, ha dicho que no llegan a pertenecer a "la élite de las croquetas". Todo lo demás, salvo el tartar, le ha gustado.
Propina sugerida
Todo iba bien hasta el final. Pablo ha pedido la cuenta y el camarero le ha traído el ticket con una nueva forma de cobro que es común en Estados Unidos pero no en España: el precio con la propina sugerida. El empleado le explica que "se entiende distinto, pero es simplemente que tiene una propina de sugerencia". Pablo mira de manera atónita y dice "esto es muy feo, sinceramente", a lo que el empleado contesta: "Nosotros lo explicamos antes".
El influencer critica que "está hecha la argucia porque viene con el mismo tamaño de letra", y el empleado asegura que "por eso lo ponemos aquí [al final del ticket]". Es entonces cuando Pablo mira a cámara y dice: "Voy a ser maleducado porque igual que digo palabrotas cuando algo me gusta mucho, lo voy a decir cuando algo no me sienta bien: esto es una mierda. No puedes hacer esto. Tengo serias dudas de que a todas las mesas se le explique".
El precio de la cuenta que habría era de 114,50 euros, aunque él afirma que le han invitado. Sumándole el de la propina sugerida, que es un un 8% más, serían 123, 66 euros. "A la gente le va a sentar muy mal. Lo van a poner en las reseñas seguro", ha zanjado Pablo.
- En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
- Familiares, amigos y autoridades se concentran en el tanatorio Puente Real de Badajoz para despedir a Fernández Vara
- El fallecido en un accidente de tráfico en Valverde de Mérida es Paco del bar Pizarro
- Fotogalería | Compañeros y allegados despiden a Fernández Vara
- De Ana Belén a Sabina: una pléyade de autores, periodistas y artistas arroparán en Cáceres, Badajoz y Trujillo la VI Bienal Vargas Llosa
- La Procesión Magna de 49 imágenes en Cáceres en la que la Virgen de la Montaña plantó al obispo Llopis
- El dinero de Europa que transformará a Mérida en una ciudad que respira historia y futuro
- Sucesor de Fernando Pizarro en Plasencia: ¿será David Dóniga su delfín?