Un influencer, indignado tras comer en el restaurante del Bernabéu: "Esto es una mierda, no puedes hacer esto"

Uno de los influencers más conocidos en ámbito de los contenidos gastronómicos ha visitado el nuevo restaurante que han abierto dentro del Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid. Pablo Cabezali, conocido como Cenando con Pablo, ha ido a comer a Arzabal, un local desde el que se puede ver el campo de fútbol.

El creador de contenido ha degustado un menú variado: un arroz, un guiso de patatas a la importancia, un biquini con queso comté y cecina, salpicón, unas croquetas de jamón, salmorejo, medio tartar de bonito y en los postres una torrija y una tarta de queso San Simón. Algunos le han gustado más que otros. Sobre las croquetas, ha dicho que no llegan a pertenecer a "la élite de las croquetas". Todo lo demás, salvo el tartar, le ha gustado.

Propina sugerida

Todo iba bien hasta el final. Pablo ha pedido la cuenta y el camarero le ha traído el ticket con una nueva forma de cobro que es común en Estados Unidos pero no en España: el precio con la propina sugerida. El empleado le explica que "se entiende distinto, pero es simplemente que tiene una propina de sugerencia". Pablo mira de manera atónita y dice "esto es muy feo, sinceramente", a lo que el empleado contesta: "Nosotros lo explicamos antes".

El influencer critica que "está hecha la argucia porque viene con el mismo tamaño de letra", y el empleado asegura que "por eso lo ponemos aquí [al final del ticket]". Es entonces cuando Pablo mira a cámara y dice: "Voy a ser maleducado porque igual que digo palabrotas cuando algo me gusta mucho, lo voy a decir cuando algo no me sienta bien: esto es una mierda. No puedes hacer esto. Tengo serias dudas de que a todas las mesas se le explique".

El precio de la cuenta que habría era de 114,50 euros, aunque él afirma que le han invitado. Sumándole el de la propina sugerida, que es un un 8% más, serían 123, 66 euros. "A la gente le va a sentar muy mal. Lo van a poner en las reseñas seguro", ha zanjado Pablo.