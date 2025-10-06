María Fernández, experta en limpieza, da la clave para limpiar el inodoro: "Déjalo reposar toda la noche, retira el papel y verás que queda impecable"

Limpiar el hogar siempre suele una tarea tediosa para la gran mayoría y que consume horas del merecido descanso que uno se ha ganado después de una dura semana de trabajo. No obstante, su importancia es capital a la hora de mantener una casa libre de bacterias que puedan perjudicar a nuestra salud. Limpiar y desinfectar es algo que se debe intentar hacer a menudo y minuciosamente para que la suciedad desaparezca de manera efectiva. La cocina y el cuarto de baño son las dos habitaciones que requieren especial atención a la hora de mantener limpia nuestra casa.

El inodoro del cuarto del baño es uno de los lugares que más suciedad acumula y que requiere especial atención para limpiarlo. Por suerte, eliminar el sarro del inodoro sin utilizar productos agresivos es posible con un ingrediente que probablemente ya tengas en casa. Se trata de un método natural que destaca por su simplicidad y efectividad y lo recomienda María Fernández, experta en limpieza y creadora de contenido en la cuenta de TikTok (@marianordichouse). En su perfil comparte consejos prácticos para la limpieza diaria utilizando vinagre de limpieza concentrado como protagonista.

Dejar el papel toda la noche

En uno de sus últimos vídeos, María comienza a limpiar el inodoro con este producto. “Para limpiar el sarro del borde del inodoro, rellena los bordes con papel de cocina y empápalo bien de vinagre”, explica mientras ella misma lo hace. El procedimiento es tan sencillo como eficaz: una vez aplicado el vinagre, se deja actuar toda la noche. “Déjalo reposar toda la noche, retira el papel y verás que queda impecable”, señala. El vinagre queda empapado en el papel, y actúa por contacto en una superficie que, habitualmente, no limpiamos.

El resultado es increíble: al retirar el papel, se puede ver como todo el sarro del inodoro se queda en el papel. Es una manera muy factible de limpiar el sarro en lugar de estar frotando con otro producto para intentar eliminarlo. Cabe destacar que el sarro en la taza del inodoro aparece por la acumulación de minerales del agua, especialmente en zonas con agua dura.

También para el lavavajillas

Además, este uso del vinagre también sirve para otros ámbitos domésticos. En el caso del lavavajillas, recomienda una limpieza exprés colocando un vaso de vinagre blanco en la cesta superior y seleccionando un ciclo corto con agua caliente. Según sus palabras, “limpia la grasa y quita olores”.