El negocio de la compraventa de palés de productos devueltos de Amazon: "El camión que llega hoy está vendido mañana"

"Es la pregunta que más me hacen: '¿cuántos productos están rotos?'. Normalmente la mayoría de cosas están en buen estado, pero depende de lo que sea. No es lo mismo juguetes, o ropa, que es más difícil que venga estropeado, que artículos electrónicos o electrodomésticos". Si hay un empresario en España que sabe sobre el negocio de compraventa de productos devueltos de Amazon ese es Juan Manuel Galera. En 2021, en plena pandemia, cerró su negocio de hostelería y se lanzó a comprar palés de artículos en devolución. A día de hoy, tiene diez empleados en su nave de 3.800 metros cuadrados de Finestrat (Alicante), donde recibe cada día dos trailers del gigante americano: "El camión que llega hoy al día siguiente está vendido".

Comercializa las cajas según le llegan, sin revisar. "Lo único que hacemos es trocear el camión. Vienen 32 palés y los vendemos por separado; a veces por cajas", señala el dueño de Subastalotes.com, uno de los negocios que ha nacido para dar salida al ingente volumen de artículos que se devuelven a la plataforma de comercio online más grande del mundo, que evita facilitar cifras totales de retornos.

En España se devuelven uno de cada cuatro productos que se compran en internet

Según fuentes del sector, en España se devuelve uno de cada cuatro productos que se compra en el e-commerce, que el año pasado superó los 95.207 millones de euros de facturación. Eso es un aumento del 13,1% con respecto al año anterior, de acuerdo a datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Con esas cifras en la mano, se estima que en España se devuelven artículos por valor de 23.800 millones de euros al año. Eso son billones de productos al año.

La nave de Subastalotes.com en Finestrat recibe cada día dos camiones cargados de devoluciones de Amazon

Desde Amazon señalan que todos sus "esfuerzos" van encaminados a darles una segunda vida, ya sea revendiéndolos, donándolos o reciclando. Cada artículo devuelto, ya sea propio de la plataforma como de las marcas que venden en ella, pasa por un proceso de inspección detallado. Si el producto está nuevo y cumple con altos estándares de calidad, el artículo se etiqueta como "nuevo" y se vuelve a poner a la venta.

La plataforma revende los artículos usados, devueltos y reacondicionados de dos maneras: en Amazon resale, con precios con descuento; o en Amazon Renewed, donde se venden a "socios comerciales cualificados". En cuanto a la liquidación, en Europa funcionan con empresas de confianza que adquieren lotes para posteriormente revenderlos y así poder darles una segunda vida. Lo hacen en subastas para mayoristas como Bstock.

En esa liquidación de productos es donde entran empresas como Comprardevoluciones.com y Subastalotes.com, que son los reyes del mercado, aunque las hay más pequeñas. "En internet luego hay un popurrí de páginas web que van y vienen; algunas son timos, no son devoluciones de Amazon, son otro tipo de negocios. Hay mucho pirata", sostiene Galera sobre los aprovechados de una fiebre que se ha disparado gracias a las redes sociales como Tik Tok, donde se presenta, en algunos casos, una realidad muy edulcorada, con i'nfluencers' abriendo las famosas "cajas sorpresa" [no se sabe qué hay dentro] y llevándose el alegrón de sus vidas.

Un palé de 15 artículos de oficina valorado en 1.708 euros se vende por 272 euros en el portal compradevoluciones.com / EL PERIÓDICO

"A todo el mundo le gusta abrir cajas, y luego está el atractivo del factor lotería, de la emoción. Saber si te ha tocado un Iphone, pero eso no va a suceder. Hay creadores de contenido que adornan la realidad, en plan 'mira lo que me ha tocado'. Quieren que su contenido se perciba de la manera más positiva posible", razona Carlos Bravo, emprendedor en e-commerce, divulgador y autor del libro 'Cómo vender en Amazon desde cero' sobre este gancho que ha disparado la comercialización de las "cajas sorpresa".

Dice Bravo que una vez compró por 2.000 euros uno de los palés de devoluciones -de juguetes- en una plataforma europea, pero le salió rana. "Mi experiencia fue nefasta. De los 2.000 euros apenas sacamos mil con suerte en la reventa, además de las horas que dedicamos a revisar todo el material, en muchos casos dañado", revela.

Lo cierto, aun así, es que es un negocio cada vez más extendido, con muchos particulares ganándose un extra o percibiendo un salario revendiendo lo que compran en las citadas plataformas especializadas. "La mayor parte de la gente que compra los palés o las cajas las revisa y luego las revende en Wallapop, Vinted, en outlets, en mercadillos... Nosotros tenemos clientes que van desde los particulares que compran cajas por 100 o 200 euros a empresas grandes que tienen su empresa, su página web o su tienda de segunda mano", señala Galera sobre su plataforma, que ejerce casi de intermediaria entre Amazon y el vendedor final.

"Antes había muchas hormiguitas, clientes pequeños, pero llega un momento que tienes que tomar una decisión y darte de alta para dedicarte en cuerpo y alma"

El 'boom' del negocio se registró hasta el año pasado, cuando Hacienda dijo que iba a meter mano al e-commerce: las plataformas digitales están obligadas a informar a la Agencia Tributaria por ventas superiores a 2.000 euros o que superen los 30 productos al año. "Antes había muchas hormiguitas, clientes pequeños, pero llega un momento que tienes que tomar una decisión y darte de alta para dedicarte en cuerpo y alma. La gente se ha profesionalizado y algunos que empezaban con 100 euros ahora tienen su propio almacén", relata Galera, cuya empresa compra los trailers en las subastas abiertas de Amazon y en otra de su intranet a las que se accede por "invitación" según volumen.

Los lotes que revenden vienen con albaranes con el listado de productos que hay en el interior. "Palé de Piscina y Jardín [7 productos] por 175 euros", reza un anuncio de Comprardevoluciones.com sobre un palé valorado en 1.095 que incluye, entre otros artículos, una parrilla Webber, sillas de madera, un armario o una piscina de pie con bomba de filtro que a estrenar costaría 123 euros.

En los portales especializados puede encontrarse de todo, como un palé de artículos de piscina y jardín valorado en 1.095 euros por 175

El palé está "sin revisar", deja claro el anuncio de la web, que en este tipo de negocios suele siempre incluir 'disclaimers'. "El estado de cada producto es incierto y no podemos garantizar un porcentaje exacto [de productos en buen estado] ya que cada categoría y cada lote es diferente. Siempre habrá algún producto que tengas que reparar, comprar piezas o incluso desechar", explican claramente en la web de Subastalotes.com.

Los electrodomésticos, los productos que más se devuelven

Las cajas y palés son de todo tipo. Desde productos de bebé a cuidado personal, herramientas, electrónica y sonido, juguetes, electrodomésticos... Se pueden comprar cajas desde 50 euros a trailers enteros desde 5.000 euros. Los camiones, cuyo precio puede llegar hasta los 20.000 euros, suelen llegar a las plataformas también categorizados. Lo que más se devuelve: los electrodomésticos. "Ahora nos empiezan a llegar los aires acondicionados devueltos, vamos uno o dos meses por detrás de la temporada", apunta el empresario.

Uno de los negocios que ha surgido de forma paralela es el de las tiendas físicas de devoluciones en las principales ciudades de España, donde no solo venden productos de Amazon, sino de Shein, AliExpress o mercancía china, como Crazy Day -que tiene varias tiendas en Madrid y Valencia-, Prime Recovr (Sant Adrià de Besòs), Prime Deals (Barcelona), o Black Days Outlet (Málaga).

Y a la vez que crece el negocio, también crecen los oportunistas. Así, las cajas sorpresa o "misteriosas", que se comercializan en muchos portales, se han convertido, según fuentes del sector, en un agujero negro, ya que hay muchas empresas pirata que envían productos, principalmente chinos, en "muy mal estado". "Es que no sabes lo que te llega. Igual has pagado 99 euros y te vienen tonterías chinas. A nosotros nos llegan muchas reclamaciones de gente que no sabe ni dónde ha comprado y como son pedidos a contrarrembolso se pierde en un limbo. No sabes a quién reclamar", concluye Galera.