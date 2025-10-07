Confirmado: solo estas cinco comunidades podrán disfrutar del puente del 13 de octubre

El calendario laboral de 2025 recoge en España un total de 12 días festivos, de los que nueve se celebrarán de forma conjunta en todo el país, el mismo número que en 2024. A estos 12 días se suman los dos festivos locales, hasta un total de 14 días festivos. Concretamente, serán ocho de ámbito nacional, cuatro autonómicos y dos locales. Todos obligatorios, remunerados y no recuperables.

Este año, el festivo del 12 de octubre (Día de la Hispanidad) cae en domingo. Una mala noticia para muchos puesto que no todas las comunidades trasladarán el festivo al lunes. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, no será una de las afortunadas, pero otras cinco gozarán de un puente que se puede extender desde el mismo viernes hasta la mañana del martes, con tres días libres consecutivos, para quienes no trabajen los fines de semana.

Extremadura, Andalucía, Aragón, Asturias y Castilla y León son las únicas comunidades que sí tendrán festivo por la Fiesta Nacional de España (pasándolo al 13 de octubre).

Los próximos

Después de esta fecha, vendrá el festivo del 1 de noviembre, por el Día de Todos los Santos, que este año cae en sábado. Ya en diciembre, son fiestas nacionales los días 6 (Día de la Constitución), 8 (La Inmaculada Concepción) y 25 (Navidad).

Para 2026

Las fiestas laborales, que serán retribuidas y no recuperables, en la región para el año 2026, serán: 1 de enero (jueves): Año Nuevo; 6 de enero (martes): Epifanía del Señor. La Semana Santa llegará el 2 de abril, y 3 de abril, jueves y viernes santos.

El 1 de mayo (viernes): Fiesta del Trabajo; 15 de agosto (sábado): Asunción de la Virgen; 8 de septiembre (martes): Día de Extremadura; 12 de octubre (lunes): Fiesta Nacional de España; 1 de noviembre (sábado): Todos los Santos; 6 de diciembre (domingo): Día de la Constitución Española; 8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción y 25 de diciembre (viernes): Natividad del Señor.