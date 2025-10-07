Consulta la portada correspondiente al día 8 de octubre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Alarma en redes sociales por una pelea grave en Cáceres
- Guillermo Fernández Vara: honestidad y gratitud al servicio de la región
- El último adiós a Vara: sigue el funeral en su Olivenza natal al que acude Pedro Sánchez
- La Junta pide tranquilidad ante la huelga de docentes en Extremadura y recuerda que los servicios mínimos son de 'obligado cumplimiento
- Mérida logra un pequeño milagro urbano en el Hornito de Santa Eulalia
- La pareja detenida en Cáceres, acusada de violencia de género y tentativa de homicidio
- El presidente del Gobierno visita este miércoles las obras de la autovía Cáceres-Badajoz
- Educación ofrece más de 300 plazas de oposiciones de maestros para 2026