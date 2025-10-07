Las transferencias de dinero entre bancos ya no serán como antes: la UE realiza un cambio drástico este mes de octubre

El desarrollo tecnológico ha afectado de una manera significativa al uso y la gestión del dinero. Cada vez es más comun utilizar más pantallas y menos billetes, ya que son miles de personas las que gestionan su cuenta bancaria desde la aplicación de su banco en el móvil, por lo tanto, pueden pagar, enviar dinero e invertirlo, entre otras funciones. Se trata de una comodidad que ha abierto la puerta a nuevas estafas digitales, especialmente las relacionadas con robo de datos bancarios, transferencias a usuarios y suplantaciones de identidad.

Un cambio en la normativa

En este contexto de cambio hacia un dinero cada vez más digital, la seguridad se ha convertido en una prioridad absoluta para bancos y usuarios. Para potenciar la seguridad, la Unión Europea ha realizado un cambio de normativa que entrará en vigor a partir del 9 de octubre. Los bancos tendrán que comprobar que el nombre del destinatario coincide con el número IBAN antes de enviar cualquier transferencia. El objetivo de este cambio es frenar los fraudes que suplantan cuentas bancarias y estafas de tipo "man in the middle", en las que un delincuente intercepta los correos o facturas y cambia el número de cuenta para quedarse con el dinero.

Hasta ahora, cuando realizábamos una transferencia, el banco simplemente verificaba que el IBAN fuera correcto y el nombre del beneficiario quedaba como un dato más, sin relevancia práctica. Ahora, si los datos no coinciden, la entidad deberá avisar al cliente antes de completar la operación y darle la opción de cancelarla.

El cambio llega con el Reglamento (UE) 2024/886, que obliga a las entidades financieras a implantar esta verificación tanto en transferencias ordinarias como instantáneas.

Señales para identificar un fraude

Existen varias pistas que pueden ayudarte a detectar estafas:

Errores ortográficos y gramaticales : los mensajes fraudulentos suelen estar mal redactados.

: los mensajes fraudulentos suelen estar mal redactados. Enlaces extraños o acortados : si la dirección web no coincide con el dominio oficial de tu banco, es una señal de alerta.

: si la dirección web no coincide con el dominio oficial de tu banco, es una señal de alerta. Solicitudes de datos confidenciales: ningún banco legítimo te pedirá tu contraseña o información sensible por SMS o correo electrónico.

Cómo protegerse de estas estafas

Para evitar caer en estos fraudes, sigue estas recomendaciones:

No hagas clic en enlaces sospechosos : si el mensaje te parece dudoso, elimínalo inmediatamente.

: si el mensaje te parece dudoso, elimínalo inmediatamente. Confirma siempre a través de canales oficiales : llama a tu banco o utiliza su app oficial para verificar cualquier comunicación.

: llama a tu banco o utiliza su app oficial para verificar cualquier comunicación. Mantén tus dispositivos protegidos: usa antivirus, activa la verificación en dos pasos y actualiza regularmente tu sistema operativo y aplicaciones.

¿Qué hacer si crees haber sido víctima?

En caso de haber compartido tus datos en uno de estos sitios falsos, actúa rápidamente: