Andrea, experta en limpieza, advierte de algo que hacemos todos los días: "No solo provoca la aparición de malos olores, también la proliferación de bacterias”

Limpiar el hogar siempre suele una tarea tediosa para la gran mayoría y que consume horas del merecido descanso que uno se ha ganado después de una dura semana de trabajo. No obstante, su importancia es capital a la hora de mantener una casa libre de bacterias que puedan perjudicar a nuestra salud. Limpiar y desinfectar es algo que se debe intentar hacer a menudo y minuciosamente para que la suciedad desaparezca de manera efectiva. La cocina y el cuarto de baño son las dos habitaciones que requieren especial atención a la hora de mantener limpia nuestra casa.

Un riesgo para la salud

El proceso de secado de la vajilla es una etapa crucial en la higiene del hogar, y un error común puede comprometer la salud de los habitantes. Colocar los vasos boca abajo tras lavarlos puede parecer una práctica eficiente, pero según expertos en limpieza, es todo lo contrario.

Andrea, conocida en TikTok como @limpiaterapia_con_andrea, es una experta en limpieza que ha compartido en sus redes sociales los riesgos asociados a esta práctica. En un video reciente, explica que al colocar los vasos boca abajo, se impide la circulación adecuada del aire en su interior. Esto genera un ambiente húmedo y cerrado, que "no solo provoca la aparición de malos olores, también la proliferación de bacterias”. Además, las gotas de agua que quedan atrapadas pueden acumularse y no evaporarse correctamente, aumentando la humedad residual.

Consejos para un secado seguro

Para evitar los riesgos mencionados, ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

Coloca los vasos boca arriba: Esta posición permite que el aire circule libremente por el interior del vaso, favoreciendo una evaporación adecuada de la humedad.

Utiliza un escurridor adecuado: Los escurridores están diseñados para permitir que el agua se escurra y se evapore de forma eficiente.

Emplea un paño de cocina con relieve: Si prefieres usar un paño, asegúrate de que tenga relieve para facilitar el drenaje del agua y evitar que los vasos queden en contacto directo con superficies planas.

Deja escurrir antes de colocar: Si ya has colocado los vasos boca abajo, permite que escurran un poco antes de ponerlos en la posición correcta.

Mantener prácticas adecuadas de limpieza y secado no solo mejora la apariencia de la vajilla, sino que también es esencial para la salud del hogar. La acumulación de humedad en lugares cerrados puede ser un caldo de cultivo para microorganismos que afectan la calidad del aire y pueden causar enfermedades.