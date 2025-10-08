Consulta la portada correspondiente al día 9 de octubre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
- Guillermo Fernández Vara: honestidad y gratitud al servicio de la región
- Los exámenes de las oposiciones de funcionarios y laborales de la Junta de Extremadura se celebrarán en el primer semestre de 2026
- El fallecido en un accidente de tráfico en Valverde de Mérida es Paco del bar Pizarro
- Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: 'Las élites del país están apostando por invertir en grandes fincas como segunda residencia
- Dorper, una raza que revoluciona la FIG
- ¡Gracias, Guillermo!
- En estado crítico el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
- El maridaje de Torta del Casar y sake atrae al embajador del Japón a Casar de Cáceres