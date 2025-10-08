Sanidad aprueba la financiación de un medicamento para la esquizofrenia en adolescentes desde los 13 años

El Ministerio de Sanidad, tras el acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), ha aprobado la financiación en el Sistema Nacional de Salud del medicamento brexpiprazol que, desde el 1 de octubre, ya está disponible en España para adolescentes con esquizofrenia a partir de los 13 años de edad. Su uso (2‑4 mg/día) se asocia con una mayor reducción de la gravedad de los síntomas -medida según la puntuación total de la escala que evalúa los síntomas positivos y negativos (PANSS)- de la enfermedad en comparación con placebo en adolescentes con esquizofrenia.

La financiación pública de esta nueva indicación -de nombre comercial RXULTI- en España llega después del dictamen positivo en enero de 2025 del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de la Agencia Europea de Medicamentos y su posterior aprobación en marzo de este año. El fármaco está aprobado desde 2018 en la Unión Europea para el tratamiento de la esquizofrenia en adultos, y comercializado en España desde marzo de 2024.

La aprobación de la Comisión Europea de la nueva indicación para adolescentes se basó en los resultados positivos de un ensayo clínico en el que se evaluó el perfil de eficacia y seguridad del fármaco como criterios de valoración principal y secundario, respectivamente. El fármaco fue bien tolerado en general con un perfil de seguridad consistente con el observado en pacientes adultos tratados con este medicamento.

Peor pronóstico

El inicio de la esquizofrenia en edades tempranas se asocia con un peor pronóstico de la enfermedad, más hospitalizaciones, recaídas y peor funcionamiento social y ocupacional. Con esta nueva alternativa autorizada en España para la población adolescente con esquizofrenia, los profesionales sanitarios tienen una nueva opción terapéutica con un perfil de seguridad favorable", ha señalado Lluïsa Arbat, directora del departamento médico de Otsuka Pharmaceutical España.

Por su parte, Susana Gómez-Lus, directora del Departamento Médico de Lundbeck Iberia, ha indicado que "la aprobación marca un avance muy relevante en el abordaje temprano de la esquizofrenia, una enfermedad que impacta de forma significativa no solo en la vida de las personas diagnosticadas, sino también en su entorno familiar, social y educativo".

Esquizofrenia en niños

Los datos de prevalencia a nivel internacional señalan que entre el 0,33-0,86% de la población general padece esquizofrenia, aunque las tasas son más altas en países como Estados Unidos que en la mayoría de países europeos. De ellos, un 8% de los casos debutan en la edad infanto-juvenil, es decir, antes de los 18 años.

Es una enfermedad con una clara heredabilidad: los factores genéticos explican entre el 65-80% de los casos

Además, se trata de una enfermedad con una clara heredabilidad, ya que los factores genéticos explican entre el 65-80% de los casos. Es más "si un progenitor padece el trastorno, el riesgo de que sus hijos lo desarrollen a lo largo del ciclo vital es del 10-15%, incrementándose esta posibilidad hasta el 35-46% si ambos padres tienen el diagnóstico", ha argumentado la doctora Isabel Hernández Otero, psiquiatra del Niño y del Adolescente del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, psicóloga, y responsable del Programa de Farmacología Compleja y Neurodesarrollo.

Inicio precoz

La esquizofrenia de inicio precoz suele manifestarse entre los 17-18 años, aunque también hay casos que debutan en edad pediátrica, señalan los expertos. "Los niños presentan más alteraciones de la percepción, como alucinaciones visuales o auditivas o incluso cenestésicas, y tienen ideas delirantes (irreales) menos estructuradas que el adulto. Aparece más apatía, inhibición y enlentecimiento cognitivo y también, por lo general, más alteraciones de conducta", ha explicado la doctora Otero.

"Es fundamental integrar estrategias psicoeducativas, actividades que fomenten la expresión emocional y espacios que contemplen la interacción con su grupo de pares. Además, se suele priorizar el trabajo con la familia, el entorno escolar y la prevención de recaídas mediante intervenciones psicosociales", añade Roger Ballescà, psicólogo, psicoterapeuta y coordinador del Área de Salud Mental Infanto-Juvenil de la Fundació Hospitalàries Martorell.

"El trabajo con la familia es imprescindible, ya que ésta constituye el principal entorno de apoyo para el adolescente. La intervención se centra, en primer lugar, en la psicoeducación, ofreciendo información clara y realista sobre la esquizofrenia, su evolución y las posibilidades de tratamiento, lo que permite reducir la incertidumbre y los temores asociados al diagnóstico", ha apuntado el especialista.

El diagnóstico precoz es fundamental, concluyen los especialistas."Los menores que se tratan adecuadamente en el momento del inicio del trastorno presentan un mejor pronóstico y una mejor funcionalidad a largo plazo", dice la doctora Isabel Hernández Otero.