Últimos días para participar en los X Premios de Periodismo contra la Violencia de Género

Los periodistas interesados en participar en la décima edición de los X Premios de Periodismo contra la Violencia de Género, convocados por la Fundación Aliados por la Integración, tienen hasta el 24 de octubre. Estos premios buscan la complicidad de los medios de comunicación para contribuir a la erradicación de la violencia de género, gracias a informaciones rigurosas dirigidas a las víctimas y a la sociedad en su conjunto sobre sus derechos y los instrumentos previstos para su protección.

Los galardones se dividen en tres categorías: Medio Escrito (diarios, revistas o medios digitales acreditados), Radio-Podcast y Televisión, cada una dotada con un premio de 3.000 euros. El acto de entrega tendrá lugar en Madrid en el mes de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia de Género.

Bases

Según las bases, publicadas en aliadosporlaintegracion.org, podrán presentarse al premio aquellos trabajos publicados en medios de comunicación españoles entre el 18 de noviembre de 2024 y el 24 de octubre de 2025, ambos inclusive. Los candidatos deben enviar sus trabajos a la dirección de correo electrónico 'premioperiodismo@aliadosporlaintegracion.org', con sus datos personales y una copia o enlace al trabajo que se presenta. Un jurado integrado por destacados profesionales de dos medios de comunicación elegirá los mejores trabajos, atendiendo a su calidad, esfuerzo investigador, sensibilidad y el adecuado tratamiento informativo.

Últimos ganadores y jurado

Las periodistas Lorena Ferro (La Vanguardia), Anna Grimau y Sara Boldú, (Repor – RTVE) e Isabel Coello (Podcast ‘La Casa Grande’), fueron las ganadoras en la última edición, en la que se recibieron un total de 107 trabajos.

El jurado profesional estuvo formado por Almudena Fontecha, presidenta del Comité Ejecutivo de Fundación Aliados por la Integración, Miguel Ángel Noceda, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Alfonso Nasarre, director de Onda Madrid; Pilar Álvarez, jefa de Última Hora en 'El País'; Óscar Vázquez, subdirector de Antena3 Noticias; Raquel Benito, redactora jefe de El Confidencial; Alfonso Rodríguez, director de Colpisa, Myriam Noblejas, periodista especializada en violencia de género y adjunta a la Dirección General de Comunicación del Ayuntamiento de Madrid, y Javier Fernández Arribas, director de Atalayar y colaborador de diversos medios.