Viajes del imserso 2025-2026: cómo reservar tu plaza por internet paso a paso

Nueva temporada de viajes del Imserso. Esta semana, los pensionistas de España tratarán de reservar su plaza para acceder a los viajes que deseen de este popular programa de turismo social, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El programa de viajes del Imserso se creó hace exactamente 40 años (1985) para promover la vida activa y saludable de los mayores y, al mismo tiempo, neutralizar el fenómeno estacional del turismo en la denominada 'temporada baja'. Y desde entonces, aunque el grueso del programa se mantiene intacto, se han realizado algunos cambios. Como principal novedad de este año destaca la reserva de 7.447 plazas para los pensionistas de rentas más bajas.

En concreto, aquellos pensionistas que reciben una prestación igual o inferior a las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad (7.905,80 euros anuales o 568,70 euros mensuales en 14 pagas) tendrán un precio fijo de 50 euros por plaza.

Además, por primera vez también esta temporada los usuarios podrán viajar con animales de compañía, aunque solo en los viajes de costa peninsular y a las islas. El Imserso reservará un 2% de las plazas disponibles en estos destinos para este fin. Como animal de compañía se entiende un animal doméstico que no supere los diez kilos de peso incluido el transportín y quedan expresamente prohibidos los animales considerados como peligrosos.

Quién puede acceder

Para poder participar en el Imserso hay que cumplir alguno de estos requisitos:

Ser pensionista de jubilación

Ser pensionista de viudedad con 55 años o más

Ser pensionista por otros conceptos o perceptor de prestaciones de desempleo con 60 años o más

Ser asegurado o beneficiario de la Seguridad Social con 65 años o más

Ser cónyuge o pareja de hecho de un participante con derecho a participar en los viajes del Imserso

También es indispensable que las personas que accedan han de "valerse por sí mismas para realizar las actividades de la vida diaria", es decir, no contar con ningún nivel de dependencia.

Fechas

Lunes 6 de octubre: pueden apuntarse los pensionistas de Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra, País Vasco y Ceuta.

pueden apuntarse los pensionistas de Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra, País Vasco y Ceuta. Martes 7 de octubre: Los pensionistas no preferentes de Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra, País Vasco y Ceuta pueden acceder a las plazas sobrantes.

Los pensionistas no preferentes de Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra, País Vasco y Ceuta pueden acceder a las plazas sobrantes. Miércoles 8 de octubre: la reserva de plazas de los viajes se abren para Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.

la reserva de plazas de los viajes se abren para Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia. Jueves 9 de octubre: Los pensionistas no preferentes de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia pueden acceder a las plazas sobrantes.

Cómo reservar plaza por internet

Previamente, los pensionistas habrán recibido una carta a su domicilio con una clave numérica de cuatro digítos para que, por internet, pueda elegir entre las plazas disponibles. Entonces, lo único que debe hacer es seguir estos pasos:

Accede al portal de reservas de la empresa adjudicataria que te corresponda: Turismo Social (Ávoris) o UTE Mundicolor.

Introduce tu clave de acreditación y tu DNI.

Elige el destino, la modalidad (costa, escapada o circuito) y las fechas disponibles.

Finaliza la reserva y realiza el pago seguro a través de la plataforma.

También es posible reservar presencialmente en cualquiera de las agencias de viajes que colaboran con el programa, presentando únicamente el DNI del titular.

En el caso de optar por hacerlo presencial, hay que acudir a una agencia de viajes autorizada y no es necesaria esta clave, sino únicamente el DNI.

Cabe destacar que hay un total de 879.213 plazas, distribuidas en tres grandes grupos: 440.284 plazas para turismo de costa peninsular, 228.142 plazas para islas Baleares y Canarias, y 210.787 plazas destinadas a escapadas culturales, de naturaleza y circuitos por capitales de provincia.