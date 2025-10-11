Emergencias recomienda limitar las actividades al aire libre este sábado en Mallorca, Ibiza y Formentera por la dana Alice

El Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal ha acordado mantener y activar las alertas en todas las Islas por lluvias y tormentas este sábado por lo que, en Mallorca, Ibiza y Formentera, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y limitar las actividades deportivas y sociales al aire libre.

Tras la reunión del Comité Técnico Asesor este viernes, según ha trasladado el Govern, se mantiene la alerta naranja (IG-1) en Ibiza y Formentera, y también se activa en Mallorca. Por el mismo fenómeno, en Menorca se activa la alerta amarilla (IG-0).

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es que esta próxima noche y madrugada pueda llover con intensidad en Ibiza y Formentera, donde podrían registrarse precipitaciones de entre 40 y 60 litros por metro cuadrado (l/m2) por hora, y acumularse hasta 100 l/m2 en tres o cuatro horas.

Por este motivo, Aemet activa el aviso amarillo en Ibiza y Formentera a partir de las 18.00 horas de este viernes y lo eleva a naranja entre las 04.00 y 15.00 horas del sábado.

Según las previsiones, la dana Alice avanza lentamente, pero se prevé que llegue también a Mallorca y Menorca, afectando con mayor intensidad a parte de Mallorca, donde a partir de la madrugada podrían comenzar las lluvias. La intensidad podría llegar a Mallorca durante el sábado, especialmente, en las zonas de Llevant, nordeste y norte de la isla.

Al igual que en Ibiza, podrían registrarse precipitaciones de 40-60 l/m2 por hora y acumulaciones de hasta 100 l/m2 en tres o cuatro horas.

En consecuencia, Aemet activa el aviso amarillo en Mallorca a partir de las 04.00 horas de la madrugada del sábado y lo eleva a naranja entre las 10.00 y las 20.00 horas en las zonas del Llevant, nordeste y norte de la isla.

Tanto en Ibiza y Formentera como en Mallorca se prevé que la tormenta pierda intensidad durante la tarde-noche y madrugada del sábado al domingo.

Por otro lado, la previsión es más suave en Menorca, donde Aemet activa el aviso amarillo por lluvias el sábado, con acumulaciones puntuales de entre 20 y 40 l/m2 por hora.

Recomendaciones, limitaciones y medidas

Por este motivo, Emergencias pide máxima prudencia para este sábado y evitar desplazamientos innecesarios. También se recomienda a administraciones y particulares evitar, limitar, posponer, suspender y/o restringir actividades al aire libre, especialmente durante las horas y en las zonas en que Aemet eleve el aviso al nivel naranja.

Precisamente, el Ayuntamiento de Santa Eulària ha suspendido las actividades municipales en deportes y cultura para este sábado hasta las 15.00 horas. Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el plazo puede ampliarse en función de la evolución meteorológica.

Asimismo, las instalaciones y los parques infantiles quedan cerrados y desde la Administración local se pide a la población que no saque voluminosos durante el sábado y el domingo para garantizar la seguridad de las personas y facilitar el trabajo de los equipos de emergencias.

Actividades deportivas

La recomendación general de Emergencias e Interior es restringir al máximo todas las actividades deportivas al aire libre, especialmente en los municipios afectados por el aviso naranja de la Aemet.

Se recomienda suspender todas las pruebas deportivas previstas para el sábado que impliquen el desplazamiento de deportistas entre Ibiza, Formentera y Mallorca. Estas recomendaciones se extienden también al resto de actividades que concentren un número elevado de personas, sea cual sea su ámbito, previstas para este sábado en los distintos municipios de las Islas.

Municipios afectados por el aviso naranja

Los municipios mallorquines afectados por el aviso naranja este sábado son Ses Salines, Santanyí, Felanitx, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar, Son Servera, Capdepera, Artà, Santa Margalida, Muro, Sa Pobla, Alcúdia y Pollença.

En Ibiza, los afectados son Ibiza, Santa Eulària des Riu, Sant Antoni de Portmany, Sant Joan de Labritja y Sant Josep de sa Talaia; así como la isla de Formentera.

El Govern ha informado que la lista de municipios puede modificarse durante las próximas horas en función de cómo evolucione la previsión meteorológica.

Debido a la imprevisibilidad en la evolución de la dana Alice, todavía es pronto para determinar las recomendaciones para el domingo. La previsión es favorable y, por el momento, Aemet no ha activado ningún aviso naranja en Baleares.

El director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, ha explicado tras la reunión del Comité Técnico Asesor que las recomendaciones de limitar actividades buscan evitar concentraciones que en caso de necesidad tengan que ser dispersadas.

Del mismo modo, ha expuesto, se consigue disminuir el número de personas en las carreteras, teniendo en cuenta que son las zonas de más afectación por inundación.

En el caso de las zonas de Mallorca en las que el aviso es amarillo y no naranja, Gárriz ha trasladado un mensaje de precaución y prevención. "La situación que más nos preocupa ahora mismo es en aquellos municipios en los que tenemos identificada la posibilidad de una lluvia intensa, de ahí el alerta naranja", ha agregado.

El director general ha hecho hincapié en que el Emergencias hace un seguimiento permanente de las situaciones.