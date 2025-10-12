Las fuertes lluvias causan inundaciones en locales y bajos de Porto Cristo (Mallorca)

Una decena de plantas bajas y varios locales comerciales de Porto Cristo, en la salida hacia Son Servera, sufrieron inundaciones ayer por la tarde a consecuencia de un fuerte aguacero. En algunas calles se acumuló hasta cuarenta centímetros de agua. Los Bombers de Mallorca estuvieron realizando achiques en la zona. Uno de los afectados, José Díaz, propietario del bar Manhattan, se quejó de que «cada vez que llueve un poco fuerte tenemos el mismo problema, este barrio está muy mal». También se registraron inundaciones en otros puntos del Llevant de Mallorca, como Cala Romántica. La Dirección General de Emergencias del Govern difundió ayer por primera vez una alerta a los móviles de los residentes de las comarcas del Llevant y del norte de Mallorca alertando de las fuertes lluvias y recomendando que se eviten las zonas inundables.

En Manacor habían recogido hasta las once de la noche más de 60 litros por metro cuadrado. Pero el problema se concentró en Porto Cristo, en la salida hacia Son Servera. Según explicó un vecino, esta zona está en una bajada y recoge el agua que se acumula en otras calles. «Aquí se acumula y los desagües no dan abasto». Sobre las cinco y media de la tarde había caído un fuerte aguacero en apenas veinte minutos, pero dejó todas las calles inundadas y el agua entró con fuerza en los locales comerciales y en una decena de planas bajas.

«Esto nos pasa cuatro o cinco veces al año», explicaba un vecino, «y el Ayuntamiento no hace nada por solucionarlo. La Policía incluso deja unas barreras a los vecinos para que sean ellos mismos los que las coloquen y corten las calles cuando de inunda, para evitar que las olas que provocan los coches al pasar hagan que les entre agua en sus casas».

José Díaz contaba que cuando empezó a llover con fuerza intentaron frenar el avance del agua, pero se vieron desbordados y su establecimiento quedó inundado. «No hemos podido pararlo. He tenido que desenchufar la nevera y la máquina de cerveza, y no sé si se habrán estropeado. Afuera, en la terraza, tengo una tarima de madera, que está flotando, y todo el local se ha llenado de agua». Díaz explicó que la zona no cuenta con un alcantarillado convencional. «Estamos sobre una cueva subterránea y lo único que hay son unos agujeros que dan allí, pero cuando cae la lluvia tan fuerte no tragan suficiente».

El aeropuerto de Palma sufrió retrasos generalizados y al menos siete cancelaciones.

Inundaciones en las Pitiusas

La dana Alice provocó ayer grandes problemas en Ibiza y Formentera, con fuertes lluvias, cortes eléctricos y vuelos afectados. La tormenta descargó a con furia poco antes de las cinco de la tarde e inundó parte de la ciudad de Ibiza, como sucedió el 30 de septiembre. También se registraron fuertes lluvias en otras zonas, como Sant Antoni.