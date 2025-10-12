Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DANA ALICE

Prohens y varios técnicos de Emergencias, encerrados en un avión por el temporal en Ibiza

El servicio de Emergencias 112 ha alertado este domingo de las precipitaciones acompañadas de granizo que han afectado a la isla de Ibiza durante la mañana

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el CECOPI

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el CECOPI / CAIB

EFE

Palma

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens; el director de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, y el equipo técnico que les acompaña han tenido que permanecer la mañana de este domingo encerrados en un avión en el aeropuerto de Ibiza a causa del temporal de lluvia que afecta a la isla.

Al no poder abandonar la nave, se ha decidido hacer la conexión al Comité Técnico Asesor que debe analizar la evolución de la dana Alice desde el mismo avión, según han informado desde el Govern balear.

La presidenta regional, Marga Prohens, ha aterrizado en la isla para participar del comité técnico convocado en el Parque Insular sa Coma por las lluvias y tormentas que siguen afectando a Ibiza y Formentera.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar el aviso naranja por lluvias y tormentas en las Pitiusas con una alerta de riesgo importante de precipitaciones acumuladas en una hora de 40 mm. Lo ha extendido también al sur de Mallorca y la sierra de Tramuntana hasta las 18:00 horas.

El servicio de Emergencias 112 ha alertado este domingo de las precipitaciones acompañadas de granizo que han afectado a la isla de Ibiza durante la mañana.

