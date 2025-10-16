David Jiménez, experto en herencias, explica por qué el usufructo es "la mejor forma de asegurarte de que nadie te pueda echar de tu casa”

Las herencias pueden generar una enorme polémica especialmente si hay varios hermanos que se llevan parte de ella. La casa familiar suele ser uno de los mayores legados que los padres dejan a sus hijos. Representa no solo un valor económico importante, sino también un fuerte componente emocional, ya que en ella se concentran recuerdos, vivencias y la historia de toda una familia.

Sin embargo, puede surgir un intenso debate interno sobre qué hacer: conservarla, venderla o alquilarla. Por esta razón, cada vez más progenitores deciden donar sus bienes en vida para dejar todo bien organizado y evitar problemas futuros entre sus descendientes. David Jiménez, abogado experto en herencias, explica a través de TikTok, ha explicado recientemente la forma legal para donar una vivienda a los hijos sin perder el derecho a seguir viviendo en ella, gracias al usufructo vitalicio.

La clave está en el usufructo

"Sí es posible donar la casa a los hijos y continuar residiendo en ella sin miedo a ser expulsado”, afirma. Para ello, aconseja no ceder el pleno dominio del inmueble, sino únicamente la nuda propiedad, reservándose el usufructo durante toda la vida del donante. “El usufructo es un derecho que permite vivir en la casa sin que te puedan echar y además tendrías derecho incluso a alquilar esa vivienda por si en algún momento necesitas rentas adicionales, o simplemente quieres alquilarla”.

Con esta fórmula legal, los hijos se convierten en propietarios, pero los padres mantienen el derecho de uso y disfrute mientras vivan. Según Jiménez, esta fórmula es “la mejor forma de asegurarte de que nadie te pueda echar de tu casa”. Se trata de una estrategia muy utilizada en planificación hereditaria, porque permite adelantar parte de la herencia a los hijos, sin que los padres pierdan seguridad ni el control sobre su propio hogar.

El abogado advierte también de los costes fiscales que conlleva la donación de la nuda propiedad. Y es que, genera obligaciones tributarias tanto para el donante como para los hijos que la reciben, y los impuestos varían en función de la comunidad autónoma.

Reparto de gastos

Otro punto que señala el experto es cómo se reparten los gastos cuando se aplica esta fórmula de donación con reserva de usufructo: