Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muerte

Fallece el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni o la dulce Neus

El letrado ha muerto en el Hospital Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adela, en Madrid, tras pasar semanas ingresado

El abogado JEmilio Rodríguez Menéndez en una imagen de archivo.

El abogado JEmilio Rodríguez Menéndez en una imagen de archivo. / J.C. HIDALGO

EFE

Madrid

El polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, conocido por ser defensor de personajes mediáticos como "El Dioni" o "la Dulce Neus" ha fallecido en Madrid a los 75 años.

Según ha adelantado Telecinco y han confirmado a EFE fuentes próximas al letrado, Menéndez ha fallecido en el Hospital Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adela, en Madrid, tras pasar semanas ingresado.

Nació en Madrid, el 16 de octubre de 1952 y en su carrera profesional destacó por sus intervenciones en casos que lograron gran notoriedad en los medios de comunicación.

Defendió entre otros a Nieves Soldevilla, "la dulce Neus", acusada de matar a su marido; a los policías condenados por la desaparición de Santiago Corella, "el Nani", o a Dionisio Rodríguez, "El Dioni", guardia de seguridad que en 1989 robó un furgón con 298 millones de pesetas, algo menos de 2 millones de euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El crack de Alburquerque, el pueblo pacense endeudado hasta 2062, logra remontar con préstamos y apoyo privado
  2. Las extremeñas que abren camino en el mundo se citan en Cáceres: 'Tienen en común el talento
  3. Muere atropellada una mujer en La Codosera (Badajoz)
  4. El pueblo de Cáceres con ocho siglos de historia que cambia de nombre
  5. Autovía extremeña: luz verde a un tramo de 11 kilómetros de la nueva A-43 para conectar Torrefresneda y Santa Amalia
  6. El Ministerio de Vivienda escucha a Extremadura para facilitar casas en los pueblos que tienen suelo sin urbanizar: 'Queríamos construir aquí, pero no hay parcelas listas. El terreno está, pero sin luz ni agua
  7. Un despido laboral de una churrería de Las 300 de Cáceres desencadena una violenta discusión que deja dos heridos
  8. Respuesta de Cobos a Cervera tras el Cacereño-Tenerife: 'Como futbolistas los dos jugamos en campos peores

¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

Sorprendente: las lluvias pueden aumentar un 75% en el Sahara a partir de 2050, según los científicos

Sorprendente: las lluvias pueden aumentar un 75% en el Sahara a partir de 2050, según los científicos

Fallece el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni o la dulce Neus

Fallece el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni o la dulce Neus

El Ibex 35 cae un 1,3% en la apertura, con BBVA disparada (+7%) y Banco Sabadell a la baja (-6,4%)

El Ibex 35 cae un 1,3% en la apertura, con BBVA disparada (+7%) y Banco Sabadell a la baja (-6,4%)

Entra en vigor la ley de concordia y de la primera universidad privada en Extremadura

Entra en vigor la ley de concordia y de la primera universidad privada en Extremadura

Alba Muñoz: "Se puede hacer literatura partiendo de situaciones reales"

Alba Muñoz: "Se puede hacer literatura partiendo de situaciones reales"

Cuando las palabras duelen: Abbott rompe el estigma de la diabetes

Cuando las palabras duelen: Abbott rompe el estigma de la diabetes

Habría microbios vivos en el hielo de Marte

Habría microbios vivos en el hielo de Marte
Tracking Pixel Contents