Consulta la portada correspondiente al día 19 de octubre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Extremadura elevará hasta los 30.000 euros el tope de ingresos para poder aplicar bonificaciones en la declaración de la renta
- El Ayuntamiento de Cáceres tiene un nuevo funcionario sin DNI ni personalidad
- Autovía extremeña: luz verde a un tramo de 11 kilómetros de la nueva A-43 para conectar Torrefresneda y Santa Amalia
- Un despido laboral en un bar de Llopis, en Cáceres, desencadena una violenta discusión que deja dos heridos
- Una chica ha apuñalado a su novio en el Téllez': un nuevo bulo desata el pánico en Cáceres
- La Junta de Extremadura contempla una subida salarial del 2,1% para los funcionarios en 2026
- Hamburguesas, salchichas y música en vivo: el festival de food trucks toma el parque Padre Pacífico en Cáceres
- El pueblo de Cáceres con ocho siglos de historia que cambia de nombre