Cinco comunidades sufrirán precipitaciones intensas esta semana: "Un río atmosférico"

La Península y Baleares estarán este lunes bajo la influencia de una circulación atlántica, lo que provocará el paso de varios frentes que dejarán cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Pero no solo hoy. El meteorólogo de eltiempo.es, Mario Picazo, asegura que toda la semana estará marcada por precipitaciones en buena parte del territorio español.

Río atmosférico

El primero de los frentes que llegan desde el Atlántico atravesó parte de la península este domingo, y "durante los próximos días seguiremos viendo más llegando por la misma zona del noroeste peninsular".

Cabe destacar también que "un río atmosférico se va a encargar de aportar una buena dosis de vapor de agua para que las precipitaciones tengan continuidad durante gran parte de la semana." Este fenómeno se refiere a una banda alargada y estrecha de vapor de agua en la atmósfera, de miles de kilómetros de longitud, que transporta grandes cantidades de humedad desde los trópicos hacia latitudes medias. Se forman por la evaporación de agua de los océanos cálidos y son impulsados por vientos fuertes, funcionando como cintas transportadoras de humedad que pueden provocar lluvias intensas y nevadas al llegar a tierra.

Galicia, con acumulaciones importantes

El jueves llegará un segundo frente por el noroeste, asociado a otra borrasca que se mueve por las Islas Británicas, "aunque entre frente y frente el flujo húmedo del Atlántico ayudará a mantener la inestabilidad y la nubosidad", explica el experto. Los acumulados más importantes los vamos a encontrar en el oeste de Galicia, donde entre domingo y domingo se podrían acumular más de 250 litros, asegura Picazo. Durante este lunes, Galicia activará la alerta amarilla por precipitaciones y oleaje, que tendrán lugar a partir de las 18.00 horas. La previsión marca que se podrán acumular 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

Además de otras zonas del noroeste, Extremadura, el oeste de Andalucía y otras zonas del centro también verán precipitaciones significativas. Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana también registrarán lluvias a medida que avance la semana.

Respecto a las temperaturas, el mercurio podría rondar los 30 grados en capitales como Sevilla, Córdoba o Badajoz, una temperatura que contrasta con los menos de 20 que experimentarán en algunas capitales del norte. "A lo largo de la semana las temperaturas tenderán a subir en bastantes comunidades, aunque el fin de semana podría ser de temperaturas más frías", señala el experto.