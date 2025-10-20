Unos clientes se van de un bar y dejan hasta un pañal en la silla: "No bastaba con dejar la mesa así"

En el mundo de la hostelería, los trabajadores tienen que pasar a veces por situaciones muy dantescas. Condiciones laborales injustas, horarios infinitos, clientes que se quejan por cualquier cosa, reseñas negativas en internet... incluso, episodios desagradables al ver cómo han dejado la mesa algunos de los clientes.

Lo más normal es dejar los vasos y los platos vacíos (o medio vacíos) amontonados para que el camarero pueda recoger de manera más comoda lo que ya no hace falta. Sin embargo, hay personas que parece no estar acostumbradas a esto y en vez de facilitarle el trabajo al camarero, se lo complica .

Una imagen desagradable

Un ejemplo de ello se puede observar en una de las últimas publicaciones de @YoSoyCamarero, el perfil viral que se dedica a exponer situaciones abusivas del sector de la hostelería. El post, que contiene tan solo una frase y una imagen, ha generado una enorme polémica entre sus seguidores. "No bastaba con dejar la mesa así, además en la silla dejan la propina...", escribe la persona detrás de esta popular cuenta refiriéndose a la fotografía que ha adjuntado, en la que se puede visualizar el estado en el que unos clientes han dejado la mesa (y las sillas) tras marcharse de un bar.

En la mesa se pueden observar, además de vasos y platos (uno de ellos con la mitad de una tostada) numerosas manchas que parecen proceder del tomate de la tostada. Asímismo, hay varios pañuelos y servilletas manchadas encima de la propia mesa. Pero lo peor de todo está en la silla: un pañal.

Estado en el que han dejado la mesa los clientes al irse del bar. / X

Opiniones divididas

El post ha generado más de 40.000 interacciones, entre los que destacan comentarios que critican el comportamiento de los clientes: "No todo el mundo está preparado ni educado para salir a la sociedad", "qué poca consideración tienen hacia los trabajadores", "el pañal se lo podían haber ahorrado, tan fácil como tirarlo en la papelera" o "esto no está pagado con nada". Por otro lado, también hay comentarios que aseguran que "lo anormal es el pañal pero lo demás es aceptable" o directamente consideran que es normal y es trabajo del camarero deshacerse de todo.