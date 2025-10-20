Gastronomía
El plato del cocinero extremeño David Gibello para celebrar el Día Internacional del Chef
Cada 20 de octubre desde 2004 se reconoce la profesión culinaria, una jornada promovida por la Asociación Mundial de Sociedades de Cocineros
La profesión culinaria tiene su día de reconocimiento mundial el 20 de octubre, fecha designada como el Día Internacional del Chef. Esta celebración fue impulsada en 2004 por la WACS (Asociación Mundial de Sociedades de Cocineros) con un doble propósito: honrar el arte y la pericia de quienes elaboran experiencias gastronómicas, y asegurar la promoción de altos estándares en la cocina.
La palabra "chef", que deriva del francés y significa "jefe", simboliza el liderazgo en la cocina, la cual incluye la creación y la administración.
Para conmemorar la efemérides, el cocinero y colaborador de este periódico David Gibello, ha preparado una receta sencilla, rápida y llena de sabor. Un plato que combina bonito del norte con verduras, perfecto para una comida saludable y deliciosa.
Toma nota de los ingredientes
- 220 g de bonito del norte
- 3 dientes de ajo
- 1 cebolla mediana
- ½ pimiento verde
- ½ pimiento rojo
- 3 tomates kumato (o tomate de calidad)
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal al gusto
- Opcional: 1 huevo poché por ración para acompañar.
Modo de elaboración
- En una sartén, calienta un chorrito de aceite de oliva virgen extra a fuego medio. Añade el ajo picado y sofríe hasta que libere su aroma (cuidado de no quemarlo).
- Incorpora la cebolla y los pimientos picados. Sofríe durante 5-7 minutos hasta que estén tiernos.
- Agrega los tomates kumato picados, sazona con sal y cocina a fuego lento hasta que la mezcla se reduzca y espese, aproximadamente 10 minutos.
- Añade el bonito del norte desmenuzado. Remueve con cuidado y cocina durante 5-8 minutos para que se integren los sabores.
- Opcional: Sirve el plato acompañado de un huevo poché para un toque extra de cremosidad.
