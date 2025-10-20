El plato del cocinero extremeño David Gibello para celebrar el Día Internacional del Chef

La profesión culinaria tiene su día de reconocimiento mundial el 20 de octubre, fecha designada como el Día Internacional del Chef. Esta celebración fue impulsada en 2004 por la WACS (Asociación Mundial de Sociedades de Cocineros) con un doble propósito: honrar el arte y la pericia de quienes elaboran experiencias gastronómicas, y asegurar la promoción de altos estándares en la cocina.

La palabra "chef", que deriva del francés y significa "jefe", simboliza el liderazgo en la cocina, la cual incluye la creación y la administración.

Para conmemorar la efemérides, el cocinero y colaborador de este periódico David Gibello, ha preparado una receta sencilla, rápida y llena de sabor. Un plato que combina bonito del norte con verduras, perfecto para una comida saludable y deliciosa.

Toma nota de los ingredientes

220 g de bonito del norte

3 dientes de ajo

1 cebolla mediana

½ pimiento verde

½ pimiento rojo

3 tomates kumato (o tomate de calidad)

Aceite de oliva virgen extra

Sal al gusto

Opcional: 1 huevo poché por ración para acompañar.

Modo de elaboración