La Fiscalía abre dos investigaciones en el caso de Sandra Peña: una al colegio y otra a las presuntas acosadoras

La Fiscalía de Sevilla ya cuenta con la documentación recabada por Inspección Educativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional sobre el seguimiento del protocolo por acoso en el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla en el caso de Sandra Peña.

Según han confirmado este lunes fuentes del Ministerio Público, ahora se encuentran "estudiando el caso" y tal como ha avanzado Diario de Sevilla, la Fiscalía ahora mantendría abiertas dos investigaciones relacionadas con el caso: una al colegio las Irlandesas Loreto y otra a las presuntas agresoras de Sandra.

Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima.

Asimismo, las mencionadas fuentes han precisado que aún no se ha recibido el atestado policial relativo a lo ocurrido y que estos expedientes constituyen las primeras medidas adoptadas por la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos.

Además, este lunes también se ha sabido que el colegio de las Irlandesas Loreto podría perder el concierto de la Junta de Andalucía por su manera de proceder ante el presunto caso de acoso de Sandra Peña.

"Será la Fiscalía la que determine las posibles responsabilidades, así como la titularidad del centro es la que debe actuar depurando las responsabilidades de su personal conforme a los requerimientos enviados por parte de la Consejería. A partir de ahí, en el caso de que el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave del concierto, se podría determinar su retirada por parte de la Junta", han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería.