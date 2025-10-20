El propietario de un bar: "Cerramos cocina el domingo porque tenemos derecho a descansar y pasar la tarde con nuestra familia"

Desafortunadamente, la hostilidad en el mundo de la hostelería no es una sorpresa. No solo por parte de algunas empresas que están lejos de establecer condiciones laborales justas para sus trabajadores, también por los propios clientes. Clientes que se creen que los hosteleros deben servirles en todo momento, sin importar la hora. Algo que cada vez genera más presión porque, si no cumples con sus deseos, puede que dejen una reseña negativa en internet.

Las reseñas tienen un enorme impacto a la hora de que un cliente decida el restaurante al que ir. Conseguir valoraciones positivas en Google o Trip Advisor es no es tan fácil como parece y una mala experiencia puede afectar mucho a la reputación del negocio.

Sin horarios en hostelería

Sin embargo, en muchos casos, el propietario responde y este gana más reconocimiento social que el cliente que se ha quejado. Uno de los últimos casos se ha dado en un pequeño bar de Lleida llamado 'La Pruna'. El propietario ha publicado una extensa respuesta a un usuario que ha dejado una mala reseña en Google por cerrar un domingo a las 15.15 horas, incentivando a otros usuarios a irse a otros establecimientos.

"Nunca entenderé la fijación de alguna gente en contra de poner un horario y cumplirlo en nuestros propios negocios", comienza diciendo el propietario. El motivo de cerrar la cocina los domingos a las 15.15 horas está muy claro: "Mi marido y yo somos dueños, cocineros, camareros y limpiadores en nuestro pequeño local y el domingo a esa hora ya llevamos cada semana 60 horas trabajadas a destajo, por lo que tenemos derecho a descansar, pasar una tarde con nuestra familia y porque nos sale de los huevos", exclama.

"Me alegro de que tengas otras opciones alrededor, solo espero que después no seas de las que se queja de lo malo que es el mundo de la hostelería", advierte. El dueño agracede la valoración de dos estrellas que ha dado el cliente: "Si ese es el valor que tenemos nosotros, nuestros trabajadores y nuestro esfuerzo, pues olé tú".

El caso ha llegado hasta la cuenta de X de @SoyCamarero, que se encarga de exponer comportamientos abusivos en la hostelería. Lo ha compartido en la mañana de este lunes y la publicación acumula ya más de 5.000 interacciones.