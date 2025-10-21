Consulta la portada correspondiente al día 22 de octubre de 2025
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge todos los números de EL PERIÓDICO EXTREMADURA editados en los últimos años. El rotativo se publica a diario desde el 1 de abril de 1923, siendo decano de la prensa regional. Su edición digital nació en 1999 con el dominio elperiodicoextremadura.com
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El fallecido durante una cacería en Herguijuela habría muerto por un infarto después de que un perdigón le rebotase de forma accidental
- La A-58 entre Cáceres y Badajoz avanza paso a paso: mejoras continuas, aunque el final sigue en el aire
- El Cacereño conquista Lezama
- El Gobierno da luz verde a la solución definitiva para el problema del agua en Cáceres para la construcción del nuevo trasvase
- Expertos de la UEx cifran el coste del derribo de Isla Valdecañas: 202 euros por extremeño
- JM.Cruz, diseñador de Cáceres: 'La modelo internacional Samantha Keur me propuso una sesión de fotos en el casco antiguo con piezas de mi última colección
- Hervás y el Ambroz ya se lucen en el primer tráiler de ‘El cuco de cristal’, que Netflix estrenará el próximo mes de noviembre
- Coches y camiones circularán desde este lunes por el nuevo puente de Alcántara