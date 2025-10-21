Un trabajador denuncia el estado de la comida que sirven en este bar: "La empresa dice que se lava y se pone a los clientes"

En el mundo de la hostelería, los camareros tienen que pasar a veces por situaciones muy dantescas. Condiciones laborales injustas, horarios infinitos, clientes que se quejan por cualquier cosa, reseñas negativas en internet, estado en el que dejan la mesa algunos de los clientes y hasta episodios desagradables por ver la comida que les obligan a servir en algunos establecimientos.

Todos los espacios que sirvan comida deben cumplir con una serie de requisitos para asegurar la higiene alimentaria. La normativa puede variar en función del territorio, ya que existen diferentes leyes de aplicación autonómica o municipal. Sin embargo, hay una serie de normas sanitarias para restaurantes en España que se aplican en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son las siguientes:

El establecimiento deberá garantizar la adecuada manipulación de los alimentos por parte de los trabajadores.

Todos los trabajadores que estén en contacto con productos alimenticios deben disponer del correspondiente carnet de manipulador de alimentos.

Los empleados deben lavarse las manos con frecuencia, especialmente después de manipular alimentos crudos, usar el baño o haber tocado la basura.

La ventilación del local debe ser suficiente para garantizar la correcta conservación de los alimentos y evitar una acumulación de gases nocivos.

Los alimentos deben conservarse en condiciones apropiadas, utilizando recipientes específicos para ello.

De champiñones a aceitunas

En definitiva, no se puede servir comida en mal estado a los clientes. Sin embargo, hay establecimientos que, con el objetivo de ahorrar y no malgastar, se arriesgan a ser sancionados. Un ejemplo de ello ha salido a la luz recientemente gracias a la cuenta @soycamarero, que se dedica a exponer situaciones abusivas en la hostelería. "Un compi me pasa esta foto y me pregunta si sé que es", dice adjuntando la imagen de un alimento conservado en un tupper y una captura de la conversación con su compañero. En esta conversación, puede leerse que el creador de contenido pregunta si son champiñones, a lo que el amigo responde: "Son aceitunes, la empresa dijo que se les daba una lavadita al chorro del grifo y se ponían a los clientes".

Comida en mal estado. / @soycamarero

Filetes en mal estado

Debido al pésimo estado en el que se encuentran la aceitunas, esta publicación ha generado una enorme polémica en la red social X con comentarios como "un billete a Urgencias", "denuncia a Sanidad", "vomitivo", "qué psicópatas", entre otros. Por si no fuera poco, el creador publica otra imagen que, según dice, le ha enviado también su compañero. En este caso, parecen ser, unos filetes de lomo adobado, también en mal estado.

Sanciones

Las sanciones por vender o servir comidas en mal estado varían según la gravedad de la infracción, pudiendo ir desde apercibimiento o multa de hasta 5.000€ (leve), hasta sanciones de entre 5.001€ y 60.000€ (grave) y de 20.001€ a 600.000€ (muy grave). Además de la multa económica, se pueden imponer otras medidas como el cierre del establecimiento.